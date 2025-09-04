Mariborski mestni svetniki kritični do radarjev

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Direktor nekega podjetja se sprehaja po mestu, ko ga nagovori klošar. Prosi ga za nekaj drobiža. Direktor ima poseben dan, zares izvleče iz žepa denarnico in vpraša klošarja: A boš denar porabil za viski? Klošar reče: Ne! Piti sem nehal že pred nekaj leti. Direktor vpraša: A ga boš porabil za hazardiranje? Za hazardiranje? Tega nisem počel že celo večnost. Direktor vpraša: A ga boš porabil mogoče za igranje golfa? Ne! Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje igral golf. Potem ti pa ne dam denarja. Namesto tega te vabim k sebi domov na večerjo, ki jo bo skuhala moja žena. Brezdomec je šokiran: A ne bo vaša žena besna? Sklepam, da ne spuščam najprijetnejših vonjav okoli sebe in da sem precej grozen na pogled. Direktor ga že vleče za seboj in reče: Ne skrbi! Rad bi ji pokazal, kakšen je videti človek, ki se je odpovedal pijači, hazardiranju in igranju golfa.