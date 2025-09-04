Slovenija
Mariborski mestni svetniki kritični do radarjev
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Nekateri mariborski mestni svetniki pošiljajo sporočilo mariborski občini: z radarji lovimo voznike, ki so za nekaj kilometrov na uro prehitri, po drugi strani pa ne rešujemo problematike objestnih voznikov, ki z avtomobili dirkajo po cestah in s skuterji po conah za pešce. Zaenkrat so v Mariboru sicer tri radarska ohišja in en radar, študija pa predvideva skupno 16 lokacij. Eno je umirjanje prometa, drugo pa inkasanstvo, opozarjajo svetniki in od župana zahtevajo, da o lokacijah radarjev in tudi o conah 30 odslej glasuje mestni svet.
