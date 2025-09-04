Svetli način
Slovenija

Mariborski mestni svetniki kritični do radarjev

Maribor, 04. 09. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekateri mariborski mestni svetniki pošiljajo sporočilo mariborski občini: z radarji lovimo voznike, ki so za nekaj kilometrov na uro prehitri, po drugi strani pa ne rešujemo problematike objestnih voznikov, ki z avtomobili dirkajo po cestah in s skuterji po conah za pešce. Zaenkrat so v Mariboru sicer tri radarska ohišja in en radar, študija pa predvideva skupno 16 lokacij. Eno je umirjanje prometa, drugo pa inkasanstvo, opozarjajo svetniki in od župana zahtevajo, da o lokacijah radarjev in tudi o conah 30 odslej glasuje mestni svet.

KOMENTARJI (3)

Lenart Čaubi
04. 09. 2025 21.37
Ne bodo dolgo vidim ,da se en poltovornjaček z NM reg tablicami dosti vozi gori i doli.
Medo1964
04. 09. 2025 21.20
+1
Gotof je
galeon
04. 09. 2025 21.13
+2
Radar tam, kjer ne prihaja do prometnih nesreč, je navadno inkasantstvo. Občine so pogruntale, da prinaša denar. Med Dolenjskim toplicam in Ivančno gorico ima radar že vsaka vas. Problematike pa nobene.
