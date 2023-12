Mariborski nadzornik vinjen povzročil nesrečo, poskušal podkupiti zdravnika

Po poročanju Večera se je prometna nesreča zgodila 22. decembra okrog 18. ure v Spodnjih Hočah. 54-letni Damijan Škrinjar se je z avtomobilom Tesla zaletel v citroena, ki ga je po nasprotni strani pravilno vozil 29-letni moški. Na kraju nesreče so posredovali policisti in gasilci Gasilske brigade Maribor, ki so nadzornika reševali z rezanjem pločevine, poroča časnik.

Po opravljenem alkotestu so ugotovili, da je 29-letnik vozil trezen, Škrinjar pa je imel 0,74 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tako mu ne grozi samo odvzem vozniškega dovoljenja, ampak tudi ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje. Ta se zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom od treh mesecev do treh let.

Po neuradnih informacijah Večera, naj bi se Škrinjar poskušal izogniti odvzemu krvi in toksikološki preiskavi, zdravstvenemu osebju pa naj bi celo za to ponudil plačilo. Pri sebi naj bi imel po navedbah časnika več kot 10 tisoč evrov gotovine. Zdravnik naj bi njegovo ponudbo zavrnil. Na UKC Maribor so za časnik potrdili sum storitve kaznivega dejanja v minulih dneh, več informacij pa niso podali.

Škrinjar je predsednik nadzornih svetov v Mariborskem vodovodu in Energetiki ter član nadzornega sveta Snage.