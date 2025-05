Mariborski podžupan Medved ponudil odstop, župan ga je sprejel

KPK je k razrešitvi podžupana Sama Petra Medveda pozval, ker je ugotovil, da je ta v internih postopkih presegel svoje pristojnosti in hkrati o tem zavajal javnost. Gre za primer uničenja dokumenta o domnevnih kršitvah pravic zaposlenih na občini.

V odgovoru na poziv KPK, ki je bil nanj naslovljen 6. aprila, je mariborski župan Saša Arsenovič zapisal, da mu je Medved ponudil odstop, saj ne želi politično obremenjevati dela Mestne občine Maribor.

"Župan Mestne občine Maribor je zaradi nemotenega poteka ključnih projektov, ki jih Medved kot edini poklicni podžupan Mestne občine Maribor pelje, odstop sprejel z dnem 1. julij 2025. S svojim delovanjem je podžupan Medved pomembno prispeval k razvoju mesta Maribor," so danes sporočili z mariborske občine. Dodatnih izjav na to temo ne bodo podajali, so še dodali.

Predsednik KPK Robert Šumi je odstop podžupana označil "kot pravi korak". "Smo pa pričakovali od župana, da bi to storil sam, torej da bi ga pozval oziroma razrešil," je dejal.

Tudi v mariborski opozicijski Listi za pravičnost in razvoj odstop Medveda pozdravljajo. Hkrati pa menijo, da "glede na vso breme težkih pravnomočnih obtožb kršitve integritete in zavajanja javnosti" ne more več opravljati funkcije mestnega svetnika in posledično člana delovnih teles, zato so ga javno pozvali k odstopu z vseh funkcij.

KPK je postopek začel na podlagi prijave iz oktobra 2023. V postopku ugotavljanja domnevnih kršitev pravic zaposlenim na mestni občini, kjer so očitki leteli tudi nanj, naj bi Medved zahteval uničenje uradnega dokumenta. Novembra 2023 je KPK zato zoper njega uvedel preiskavo zaradi suma kršitve integritete.

V postopku je KPK ugotovil, da je Medved po elektronski pošti, naslovljeni na takratnega direktorja občinske uprave Srečka Đurova, zahteval vpogled v vse postopke, na podlagi katerih je nastal dokument, v katerem Medvedu očitajo neprimerno komunikacijo oz. vedenje v delovnem okolju in na službenih dogodkih, so navedli v KPK.

"Zahteval je tudi, da se ta dokument odstrani iz spisov in uniči. S tem je ravnal v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi in uredbo o upravnem poslovanju. Hkrati je v odgovoru za časnik Večer zatrdil, da ni zahteval uničenja tega dokumenta," so ob aprilski objavi pravnomočnih ugotovitev postopka zapisali pri KPK.

S takšnim ravnanjem je podžupan po prepričanju KPK presegel svoje pristojnosti in zavajal javnost, zato je KPK že oktobra lani ugotovil, da je kršil integriteto, kot jo določa zakon.

Medved je zoper te ugotovitve vložil tožbo, a je upravno sodišče v celoti pritrdilo komisiji ter v sodbi zapisalo, da je z navodili, za dajanje katerih ni imel pooblastila župana in ki so bila tudi v nasprotju s pravili o ravnanju z dokumentarnim gradivom, poskušal vplivati na občinsko upravo, so povzeli v KPK.