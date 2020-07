Mariborski policisti in redarji s skupnimi močmi nad prekrškarje na mopedih

Da bi v čim večji meri vplivali na zmanjšanje problematike vožnje motornih vozil (predvsem voznikov mopedov) v območju za pešce v središču Maribora, so se policisti in redarji tako dogovorili za sodelovanje v obliki skupnih poostrenih nadzorov cestnega prometa nad to problematiko.

Vozniki enoslednih motornih vozil so sicer kategorija bolj izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, kar izkazujejo tudi statistični podatki o stanju prometne varnosti, pravijo mariborski policisti. Stanje prometne varnosti voznikov mopedov se je namreč v letu 2020 na območju PU Maribor bistveno poslabšalo. Več je bilo hudo in lahko telesno poškodovanih, znaten delež pri tem pa predstavlja območje MOM, vendar ne na območju za pešce v središču mesta.

V obdobju od januarja do maja 2020 so bili vozniki mopedov na območju PU Maribor po njihovih podatkih udeleženi v 28 (9) prometnih nesrečah, v katerih so bili 4 (1) hudo telesno poškodovani in 17 (7) lahko telesno poškodovanih. Vozniki motornih koles so bili v tem obdobju udeleženi v 17 (33) prometnih nesrečah, v katerih sta 2 (1) umrla, 1 (7) je bil hudo telesno poškodovan in 10 (18) lahko telesno poškodovanih. (*V oklepajih so podatki primerljivega lanskega obdobja.)

Delež uporabe zaščitnih čelad voznikov mopedov v prometnih nesrečah je znašal 81,5 odstotka (66,7 odstotka), delež uporabe zaščitnih čelad voznikov motornih koles pa 94 odstotkov (97 odstotkov).

Najhujše prometne nesreče z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil so se na območju PU Maribor zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, neupoštevanja pravil o prednosti in nepravilne strani/smeri vožnje, predvsem v naseljih v popoldanskem času. Nadpovprečno visok je tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki enoslednih motornih vozil, saj je delež alkoholiziranih voznikov motornih koles, ki so povzročili prometne nesreče, znašal 42,9 odstotka (11,1 odstotka), delež alkoholiziranih voznikov mopedov, ki so povzročili prometne nesreče, pa 47,4 odstotka (40 odstotkov).