Mariborski policisti pri 31-letnikih našli 180 sadik konoplje

Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da sta osebi v stanovanjski hiši z namenom nadaljnje prodaje hranila približno kilogram in pol konoplje, ob tem pa sta tam hranila tudi manjše količine prepovedanih snovi v športu. Hišno preiskavo so opravili včeraj.

Po zbranih obvestilih bodo kriminalisti zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar jima grozi od enega do desetih let zapora.