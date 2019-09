Mariborski policisti zanikajo iskanje osumljenca v tujini

Mariborski policisti so se odzvali na naše poročanje, da naj bi v primeru napada na mariborsko sodnico Danielo Ružič krog osumljencev razširili, morebitnega storilca pa naj bi iskali tudi zunaj naših meja . Kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor, Miran Šadl , ne drži, da je preiskava razširjena na iskanje morebitnega (dodatnega) osumljenca v tujini, ali da so za pomoč zaprosili policiste izven Slovenije.

Je pa pojasnil, da so kriminalisti konec junija na mariborsko Okrožno državo tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper znanega osumljenca."Razumeti je potrebno, da gre za zelo obsežno preiskavo pod usmerjanjem mariborskega okrožnega državnega tožilstva, ki terja obdelavo ogromne količine najrazličnejših podatkov, zbiranje obvestil, preverjanje množice pridobljenih informacij in podobno. V interesu kriminalistične preiskave javnosti ne moremo razkriti kakšne podatke obdelujemo, preverjamo in vrednotimo. Vsega tega tudi ni mogoče opraviti v času 48 ur, kolikor lahko traja pridržanje osumljenca," je pojasnil.

Pristojno tožilstvo je PU Maribor sicer po podaji kazenske ovadbe dvakrat pozvalo k dopolnitvi s podatki, ki so jih ob privedbi še obdelovali."Kazensko ovadbo smo 5. 7. 2019 dopolnili z nekaterimi podatki, ki smo jih do takrat uspeli obdelati, z nekaterimi preostalimi obdelanimi podatki pa še 22. 8. 2019," je povedal Šadl in dodal, da se kriminalistična preiskava nadaljuje.