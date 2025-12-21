Mariborski radiolog: Svoj računalnik lahko brez zadržkov odprem delodajalcu

Mitja Rupreht, radiolog, ki v zdravstvu deluje že 26 let, priznava, da ga je zdravstveni inšpektorat zaradi količine njegove dela nedavno že oglobil. "Nadzore Zdravstvenega inšpektorata glede mojega dela zunaj UKC Maribor sem imel že v letih 2023 in 2024 ter bil oglobljen na podlagi izračuna, da sem delal več ur, kot jih ima teden. Če bi radiologi – pa tudi drugi zdravniki – dosledno upoštevali te omejitve, bi veliko bolnikov ostalo brez ustrezne obravnave."

Portal Necenzurirano je razkril, da je Rupreht oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, od tega pa zgolj 150 za svojega delodajalca UKC Maribor. Mesečno je denimo v mariborskem UKC-ju z 29 radiologi opravljenih dobrih 1600 preiskav.

"Pri čemer je treba povedati, da radiologi te izvide pišejo na daljavo in da sami pri preiskavi niso prisotni, kar pomeni, da lahko napišejo veliko število izvidov. Ob uporabi sodobnih računalniških orodij to pravzaprav ni noben podvig," pa pravi Vojko Flis, direktor UKC Maribor.

Da so javno objavljeni podatki o njegovih opravljenih storitvah nepopolni, sicer opozarja Rupreht in zavrača očitke o uporabi umetne inteligence za pisanje izvidov. "Svoje delo opravljam brez uporabe umetne inteligence in brez pomoči drugih sodelavcev, izključno na podlagi lastnega znanja in izkušenj. Umetna inteligenca je v radiologiji trenutno omejena na pomoč pri zaznavi nekaterih enostavnih najdb, ne pa pri celostni interpretaciji slikovnih preiskav."

Direktor mariborske bolnišnice pa se je za časnik Večer spraševal tudi o kakovosti tako številčnih izvidov. Meni namreč, da so številni napisani tako, da si specialisti z njimi ne morejo pomagati. "Zadevo smo poleg ostalega prijavili zdravstvenemu inšpektoratu, preiskujemo tudi po svojih poteh in če bomo ugotovili nepravilnosti, bomo znali uporabiti ustrezne pravne korake."

Rupreht zavrača vsa namigovanja, da takšen obseg dela ni mogoč, in dodaja, da je s svojim obsegom dela izven rednega delovnega časa bolnikom omogočil bistveno hitrejši dostop do izvidov. "Zavračam pavšalne očitke o nejasnih ali neuporabnih izvidih. V nasprotju z navedbami se z menoj ni pogovoril niti predstojnik oddelka niti kdo iz vodstva UKC Maribor."

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob tem primeru izpostavljajo, da je spremljanje in merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev predvsem naloga delodajalcev.