Mariborski radiolog: Svoj računalnik lahko brez zadržkov odprem delodajalcu

Maribor, 21. 12. 2025 19.51 pred 37 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Žiga Bonča
Radiologija

Kakšna bo usoda radiologa Mitje Ruprehta zaposlenega na mariborskem kliničnem centru? Rupreht je oktobra 90 odstotkov izvidov spisal za preiskave z magnetno resonanco, ki so bile opravljene zunaj njegove matične bolnišnice, kjer je zaposlen. Vodstvo bolnišnice pravi, da bodo ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih ukrepali in da zadevo že preučuje njihova pravna služba. Rupreht je v odzivu za našo televizijo zapisal, da lahko svoj računalnik brez zadržkov odpre delodajalcu.

Mitja Rupreht, radiolog, ki v zdravstvu deluje že 26 let, priznava, da ga je zdravstveni inšpektorat zaradi količine njegove dela nedavno že oglobil. "Nadzore Zdravstvenega inšpektorata glede mojega dela zunaj UKC Maribor sem imel že v letih 2023 in 2024 ter bil oglobljen na podlagi izračuna, da sem delal več ur, kot jih ima teden. Če bi radiologi – pa tudi drugi zdravniki – dosledno upoštevali te omejitve, bi veliko bolnikov ostalo brez ustrezne obravnave."

Portal Necenzurirano je razkril, da je Rupreht oktobra opravil več kot 1500 preiskav z magnetno resonanco, od tega pa zgolj 150 za svojega delodajalca UKC Maribor. Mesečno je denimo v mariborskem UKC-ju z 29 radiologi opravljenih dobrih 1600 preiskav.

"Pri čemer je treba povedati, da radiologi te izvide pišejo na daljavo in da sami pri preiskavi niso prisotni, kar pomeni, da lahko napišejo veliko število izvidov. Ob uporabi sodobnih računalniških orodij to pravzaprav ni noben podvig," pa pravi Vojko Flis, direktor UKC Maribor.

Da so javno objavljeni podatki o njegovih opravljenih storitvah nepopolni, sicer opozarja Rupreht in zavrača očitke o uporabi umetne inteligence za pisanje izvidov. "Svoje delo opravljam brez uporabe umetne inteligence in brez pomoči drugih sodelavcev, izključno na podlagi lastnega znanja in izkušenj. Umetna inteligenca je v radiologiji trenutno omejena na pomoč pri zaznavi nekaterih enostavnih najdb, ne pa pri celostni interpretaciji slikovnih preiskav."

Direktor mariborske bolnišnice pa se je za časnik Večer spraševal tudi o kakovosti tako številčnih izvidov. Meni namreč, da so številni napisani tako, da si specialisti z njimi ne morejo pomagati. "Zadevo smo poleg ostalega prijavili zdravstvenemu inšpektoratu, preiskujemo tudi po svojih poteh in če bomo ugotovili nepravilnosti, bomo znali uporabiti ustrezne pravne korake."

Rupreht zavrača vsa namigovanja, da takšen obseg dela ni mogoč, in dodaja, da je s svojim obsegom dela izven rednega delovnega časa bolnikom omogočil bistveno hitrejši dostop do izvidov. "Zavračam pavšalne očitke o nejasnih ali neuporabnih izvidih. V nasprotju z navedbami se z menoj ni pogovoril niti predstojnik oddelka niti kdo iz vodstva UKC Maribor."

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob tem primeru izpostavljajo, da je spremljanje in merjenje delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev predvsem naloga delodajalcev.

Delodajalci ne morejo pristati na 'drastičen dvig' minimalne plače

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
21. 12. 2025 20.31
Upam, da kmalu spet pride normalna vlada in neha napadati pridne zdravnike. Zdaj nek Jenull in skrajni levičarji vodijo bitko proti zdravnikom.
Odgovori
-1
3 4
Krošnja
21. 12. 2025 20.48
Daj ne bluzi. Koncno ena vlada ki jo zanima zakaj cakalne vrste. Zdravniki mislijo sa so nedotakljivi
Odgovori
0 0
2fast4
21. 12. 2025 20.30
Radiologi služijo da vam še jasno ni...ca 12 k eur mesečno.... Delajo v javni ambulanti res počasi, z občutkom. Ko konča, pa je že privat, samo tam se malo bolj zasuče in resno pristopi k pacientu...
Odgovori
+4
5 1
proofreader
21. 12. 2025 20.29
Če dobro dela ga je potrebno odpustiti, ker drugim viša normo. Golobnjakova logika.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
