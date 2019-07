Mariborski redar zaradi kazni županu Arsenoviću moral na zagovor

Zaradi omenjenega dejanja je redarja po informacijah Večera poklical vodja redarjev Igor Rep in zahteval, da pride pred občinsko stavbo, kjer so ga čakali vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Ivan Kobal , pomočnica direktorja mestne uprave Mateja Cekić in župan Arsenovič.

Arsenoviča naj bi zanimalo, kaj se da v zvezi s tem storiti, zadevo pa je želela z ugovorom urediti Cekićeva. A redar je ostal neomajen in svojo držo še podkrepil z izjavo, da mora biti župan kot javna oseba vzor in ne more zahtevati od občanov, da upoštevajo predpise, ki jih sam krši.

Na občini so sicer zanikali, da se je moral redar zagovarjati in dodali, da je šlo za pojasnilo okoliščin redarju, saj da ima kršitelj po zakonu o prekrških pravico podati pojasnilo o dejstvih in okoliščinah prekrška. Dodali so, da je župan globo 40 evrov že plačal.

Pri časniku so od občine želeli še odgovor, ali je župan v svojem mandatu že plačal tudi kakšno drugo kazen za nepravilno parkiranje, a ga niso dobili. Neuradno pa navajajo, da naj bi nedavno nepravilno parkiral avto na Vojašniškem trgu in prejel kazen. Ironično je na tej lokaciji prav Arsenovič zahteval poostren redarski nadzor.