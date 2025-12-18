Radarji ostajajo: mestni svet v Mariboru ni podprl fizičnih ovir

Z razpravo o tem je mestni svet še pred začetkom današnje redne seje zaključil izredno sejo, ki je bila zaradi nesklepčnosti prejšnji mesec prekinjena. Predlagali so jo predstavniki Stranke mladih - Zeleni Evrope (SMS), Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) in NSi. Eden od pobudnikov Igor Jurišič (SMS) je povedal, da radarji, ki so v Mariboru začeli delovati poleti na treh lokacijah, dnevno zabeležijo približno 50 prekoračitev hitrosti, kar kaže, da niso namenjeni umirjanju prometa, temveč predvsem polnjenju občinske blagajne. "Prometne varnosti s tem očitno nismo spremenili," je dejal. Zato so omenjene svetniške skupine predlagale, da se hitrost na nevarnih odsekih raje omeji s fizičnimi ovirami. Želijo tudi, da o območjih omejenih hitrosti razpravlja in odloči mestni svet, saj nekatere trenutne ureditve po njihovih ocenah niso smiselne.

Radarji v Mariboru FOTO: Mestna občina Maribor

Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker je v odgovor pojasnil, da bodo območja omejenih hitrosti opredelili v novi celostni prometni strategiji, ki naj bi bila dana v obravnavo mestnemu svetu februarja. Kot je dejal, so mestne svetnike povabili, da sodelujejo pri njenem oblikovanju, a je bil zelo majhen odziv. Mlaker je poudaril, da je glavni razlog za prometne nesreče v Mariboru prevelika hitrost, zato so ukrepi nujni. Radarje so po njegovih besedah postavili na osnovi strokovne študije, ponekod so bile na teh mestih že fizične ovire, a niso ustavile prehitrih voznikov. Takšne ovire tudi vplivajo na pretočnost prometa in povečane izpuste, zato se mu to ne zdi prava smer. Radarji in območja omejene hitrosti pa so, sodeč po občinski analizi, dejansko znižali hitrost voznikov, je povedal. Predstavnik medobčinskega redarstva Uroš Kosi je potrdil, da radarji vplivajo na obnašanje voznikov. "Hitrosti v Mariboru padajo, pada tudi število prekrškov," je dejal. V prvem obdobju postavitve radarja je bilo okoli 150 prekoračitev hitrosti na dan, zdaj jih je okoli 50, je ponazoril. "Vpliv ni samo na cesti, kjer stoji radar, ampak na celotnem prometnem območju," je dodal.

Mestni svet Maribor FOTO: Bobo