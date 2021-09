Mariborski učiteljici vročili odpoved zaradi neupoštevanja pogoja PCT

Učiteljico je vodstvo dvakrat pozvalo, naj se testira, zato ji je bila najprej izrečena prepoved opravljanja dela zaradi nespoštovanja odloka, kasneje je proti njej stekel disciplinski postopek. Prek družbenih omrežij je javno nasprotovala odloku in cepljenju ter v posnetku nagovarjala starše, da naj njihovi otroci ne hodijo v "režimsko in fašistično" šolo. Po njenih besedah v šoli otroke "prisilno injicirajo s strupenim zvarkom" .

Učiteljica sicer sodeluje v proticepilskem Gibanju OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije) pod vodstvom Ladislava Trohe. A za vodstvo šole niso bile sporne besede in objave, ampak neizpolnjevanje pogoja PCT. "Zadnja stopnja delovnopravnega postopka je bila izpeljana ta teden. Postopek se je zaključil z vročitvijo odpovedi zaradi kršenja pogodbenih in drugih obveznosti delovnega razmerja. Razlog je neizpolnjevanje PCT-pogoja in uporabe maske v zaprtem prostoru," je za Večer pojasnila ravnateljica te šole Katja Pregl.