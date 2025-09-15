Mariborski UKC na stranskem tiru?

Precej dlje, kot je bilo sprva načrtovano, bo treba čakati na novo zgradbo mariborske infekcijske klinike. Staro so porušili, oddelek začasno preselili na psihiatrijo in kirurgijo, kar pomeni, da ne trpi le en oddelek, ampak trije; pri investitorju - ministrstvu za zdravje, ki financira 100 milijonski projekt, pa se zapleta že pri razpisu za izbor izvajalca. Najprej so odpiranje ponudb dvakrat zamaknili, nato za skoraj pol leta podaljšali rok za izvedbo, ko pa se je na javni razpis prijavil zgolj en gradbinec, ki je bil po mnenju ministrstva predrag, so razpis razveljavili. Edini prijavljeni izvajalec je ogorčen, ker da so se na ministrstvu tako velikega projekta lotili amatersko, arogantno in z veliko neznanja. Precej nejevolje pa je tudi v UKC-ju, saj so razmere, v katerih zdravijo, težke, niti pomisliti pa ne upajo kaj bo, če ponovno izbruhne kakšna epidemija.