Mariborski UKC na stranskem tiru?

Maribor, 15. 09. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Mojca Hanžič
Precej dlje, kot je bilo sprva načrtovano, bo treba čakati na novo zgradbo mariborske infekcijske klinike. Staro so porušili, oddelek začasno preselili na psihiatrijo in kirurgijo, kar pomeni, da ne trpi le en oddelek, ampak trije; pri investitorju - ministrstvu za zdravje, ki financira 100 milijonski projekt, pa se zapleta že pri razpisu za izbor izvajalca. Najprej so odpiranje ponudb dvakrat zamaknili, nato za skoraj pol leta podaljšali rok za izvedbo, ko pa se je na javni razpis prijavil zgolj en gradbinec, ki je bil po mnenju ministrstva predrag, so razpis razveljavili. Edini prijavljeni izvajalec je ogorčen, ker da so se na ministrstvu tako velikega projekta lotili amatersko, arogantno in z veliko neznanja. Precej nejevolje pa je tudi v UKC-ju, saj so razmere, v katerih zdravijo, težke, niti pomisliti pa ne upajo kaj bo, če ponovno izbruhne kakšna epidemija.

kr en33
16. 09. 2025 11.04
... je dovolj brezdelnezev v druzinskem podjetju UKC. Naj jih posljejo na izobrazevanje in kar zacet gradit. poznam ogromno ljudi v mariborskem UKC, ki se samo vlecejo in celo hvalijo, kak nimajo kaj za delat in vse privatne stvari urejajo v sluzbenem casu.
ODGOVORI
0 0
Smuuki
16. 09. 2025 09.46
+3
Ta triletni ples bo treba plačati. Denarja ni. V proračunu zeva 2 milijardna luknja. Pogrom nad Izraelom je zaprl kreditno pipo. Naslednji mesec pade drugi dvig plač v javnem sektorju pa nihče ne ve kje vzeti denar. Vse investicije se ustavljajo. Ne bo urgentnega centra, ne bo tretje razvojne osi, ne bo helikopterjev, ne bo dolgotrajne oskrbe. Zdaj se izvajajo aktivnosti kako poiskati krivce na desni strani da ne bo investicij. Zdaj je treba svoj poraz preložiti na sds. Začela se je medijska predstava za široke množice da bi bil sds kriv za vse neuspehe. Računsko sodišče bo zadržalo nakup helikopterjev. Edini razlog je da ni možno plačati naročenega kriv za to pa mora biti drug. Vlada je zabredla v težave, v velike finančne težave. Nekaj se bo skušalo rešiti z novimi kaznimi na avtocestah, začele se bodo aktivnosti na conah 30, pestro bo. Narejenega nič, dolgovi na mizi zdaj je treba preusmeriti pozornost na nemočno opozicijo. Kar nekaj jih je ki bodo to zgodbo kupili
ODGOVORI
3 0
Nebodijetreba
16. 09. 2025 08.54
+2
Saj če bi šlo za ljubljanski UKC, bi se zadev drugače lotevali. Ža sam odnos do zdravstva, kaj šele na "periferiji", je dovolj zgovoren ...
ODGOVORI
2 0
Nightingale
15. 09. 2025 19.35
+1
Vlade od osamosvojitve naprej rušijo zdravstvo. Smo blizu konca, koncesionarji in privatniki si manejo roke...
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
15. 09. 2025 19.35
+2
koliko € bo maljevac za predvolilne namene potrošil v . dec.in jan. za promocijo " dolgotrajne oskrbe "?
ODGOVORI
2 0
periot22
15. 09. 2025 19.12
+3
Zanič vodstvo!
ODGOVORI
3 0
