Mariborski waldorfski vrtec po požaru preseljen v bližnjo šolo

Druge možnosti niso imeli, saj so vsi javni vrtci v Mestni občini Maribor polni, drugih primernih lokacij v mestu pa ni. "Imamo 50 otrok in za takšno število ni lahko najti prostora, saj je vse polno," je povedala Kovačičeva. Prostori waldorfske šole so zanje ugodni predvsem zaradi lokacije, saj staršem ni treba voziti otrok v kakšen drug del mesta.

Te prostore je doslej uporabljala waldorfska šola za prvo triado, zdaj pa se bodo šolarji preselili v višje nadstropje, ki je bilo doslej prazno. Pogodbo za uporabo prostorov bo vrtec sklenil neposredno z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. "Prostori so bili sicer v slabem stanju, zato smo morali najprej poskrbeti za njihovo ureditev," je še povedala direktorica.

"Začasne prostore smo že skoraj v celoti uredili in tudi otroci se vračajo s počitnic, zato se delo vrača v običajne tirnice," je povedala direktorica Viktorija Kovačič . "Učilnice so spremenjene v igralnice, prirejene so garderobe in sanitarije, manjkajo le še malenkosti," je dodala.

To je le začasna rešitev, saj bi se radi čim prej spet vrnili na staro lokacijo. "Prostori, ki jih imamo trenutno na voljo, so lepo urejeni, a dolgoročno niso ustrezni za vrtec," je opozorila direktorica. Objekt je sicer v lasti mariborske občine, zato v vrtcu pričakujejo pomoč od tam. "Objekt smo 19 let najemali, plačevali najemnino, ga urejali, nekaj tudi z lastnimi sredstvi," je spomnila direktorica.

Na občini se še niso odločili, kako bodo postopali. Pri gradbenem inštitutu ZRMK so naročili statično presojo objekta. "Glede na ugotovitve statične presoje bo Mestna občina Maribor sprejela odločitev o nadaljnjih korakih sanacije objekta - rekonstrukcija s smernicami ZRMK ali rušitev objekta," so povedali na občini.

Tudi mariborski javni vrtci so si v nekaterih primerih morali pomagati s šolskimi prostori. Dodatne vrtčevske oddelke tako po navedbah občine v novem šolskem letu vzpostavljajo na Osnovni šoli (OŠ) borcev za severno mejo in OŠ Leona Štuklja, razvojni oddelek predšolske vzgoje bo tudi v Domu Antona Skale Maribor.

V mariborske javne vrtce v novem šolskem letu vpisanih 4228 otrok

V mariborske javne vrtce bo v šolskem letu 2019/2020 v 245 oddelkih vpisanih 4228 otrok. To je nekaj več kot lani, ko je bilo v 242 oddelkih 4217 otrok.

V predlogu občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto so na področju vzgoje in izobraževanja v Mariboru načrtovane tri večje investicije, in sicer obnova telovadnice in izgradnja veznega trakta v OŠ Janka Padežnika, rekonstrukcija Vrtca Ivana Glinška enota Ribiška ter začetek gradnje nove telovadnice na OŠ Franceta Prešerna. Skupno naj bi v letih 2019 in 2020 vložili v objekte in opremo na področju izobraževanja in vzgoje 16,8 milijona evrov.

Pred dvema letoma so zgradili nov Vrtec Pekre, a so bili tamkajšnji zaposleni že takoj soočeni z različnimi težavami zaradi pomanjkljivosti v gradnji. Na občini zatrjujejo, da so gradbene napake zdaj že odpravljene.