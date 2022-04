Mariborski župan napadel najstnika? Arsenovič: Odzval sem se na vandalizem

"Župan je otroke najprej napadel verbalno, jih zmerjal in poniževal, nato pa je otroke tudi fizično napadel," je dejal oče 13-letnega dečka, ki naj bi ga Arsenovič, po tem, ko se je fant zadrl nazaj, zgrabil za vrat in začel daviti. "Župan se je z vso silo zagnal proti skupini in s kolesom trčil v nogo mojega sina, s krmilom pa v hrbet zadel še enega od njegovih prijateljev. Nato je sina zgrabil za vrat in ga pričel daviti," je opisal.

Takrat naj bi mimo prišel mariborski župan Saša Arsenovič , ki je skupino najstnikov začel zmerjati z lopovi. Ko je zahteval, naj žogice vrnejo, so mu otroci odgovorili, da so jim trenerji dovolili, da lahko žogice vzamejo, časnik povzema besede očeta enega od dečkov.

Sin je med napadom uspel priklicati očeta, ki se je, kot je dejal, takoj usedel v avto in najstniku prihitel na pomoč, vendar pa je mariborski župan do takrat že "pobegnil".

Zaradi napada je deček utrpel lažje telesne poškodbe: na obeh straneh vratu ima odrgnine ter modrice, bolečine pa ima tudi v kolenu. Po incidentu je oče 13-letnika na Policijo zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe podal tudi predlog za pregon zoper župana.

Na PU Maribor so nam potrdili, da so v nedeljo, 17. aprila, zaradi dogodka, ki naj bi se zgodil tisti večer res sprejeli ustno kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Vendar pa nam dodatnih informacij niso mogli posredovati, saj kriminalistična preiskava kaznivega dejanja še poteka in ker je v dejanje kot oškodovanec vpleten tudi otrok, ki spada v posebej zaščiteno kategorijo oseb.

Na poročanje in obtožbe se je odzval tudi Arsenovič, ki je dejal, da je v nedeljo zvečer skupina najstnikov na teniškem igrišču Branik pred več pričami poškodovala zabojnik za rabljene žoge, namenjene ponovni uporabi, predvsem mlajšim članom kluba. "Ker je šlo za očitni vandalizem, sem se na to odzval in najstnike opozoril, da se tuja lastnina ne uničuje, s opozoril niso upoštevali," je sporočil.

Ob tem je poudaril, da se je na vandalizem odzval zmeraj ter da bo tako ravnal tudi v prihodnje. Kot je dejal, je počakal na prihod dečkovega očeta ter tudi njemu povedal o vandalizmu najstnikov. "Razumem, da so še otroci in navihani, vseeno pa nimajo pravice uničevati tuje lastnine," je zaključil.