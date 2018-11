Županski kandidat med pretepom moškemu odgriznil del prsta

Letošnje lokalne volitve so gotovo najbo lj zanimive v Mariboru. Ne le zato, ker ni jasno, kdo bo zmagovalec in ker imajo največ, kar 18 kandidatov, eden kandidira celo iz pripora. Zanimivih obvolilnih zgodb namreč v štajerski prestolnici ne manjka. Včeraj smo poročali o podpornikih aktualnega župana s kriminalnim ozadjem, današnja zgodba pa je po svoje še bolj bizarna.

Na nas se je obrnil Mariborčan, ki trdi, da mu je županski kandidat Saša Arsenovič pred leti v pretepu odgriznil del prsta. Arsenovič zgodbe ne zanika, neuradno smo iz njegovega tabora izvedeli, da naj bi to storil v silobranu, ko mu je med pretepom moški porinil prst v oči.

Incident se je zgodil na silvestrovo leta 1999 v takrat Arsenovičevem lokalu Tacos, pripoveduje Mariborčan, ki je bil tam natakar. V lokal so prišli Arsenovičevi prijatelji, bili so vinjeni, pravi moški, ki je želel ostati anonimen. "Eden od njih je enega fanta zgrabil za vrat, jaz sem šel mimo, ga opozoril, da je novo leto, naj se zabavamo." Nato mu je zbil pladenj, stepla sta se, pravi, on pa je odšel, saj ni želel več delati, ker je menil, da ni ravnal prav.

Drugi vpleteni, Arsenovičev prijatelj, pa pravi drugače: "Bila je gneča, vsi smo bili veseli. Obrnil sem se in pri tem je natakarju padel pladenj na tla, obrnil sem se, on me je udaril v obraz. Vse to je videl lastnik lokala Saša Arsenovič, takoj je prijel povzročitelja in ga odstranil iz prostora v kuhinjski prostor. To je naredil z namenom, da ne bi prišlo še do večjega incidenta."

Arsenoviča pa so, pravi natakar, že prej opozarjali, naj problematičnega prijatelja umiri. "Sašo pa je zaščitil svojega prijatelja namesto, da bi zaščitil svoje zaposlene. Medtem, ko sem mu povedal, da grem, je on mene udaril. Potem pa so sledili dogodki, štirje ljudje na meni, Sašo pa mi je prst vgiznil vmes. Po hrbtu sem bil pogrižen," pripoveduje Mariborčan.

Pravi, da mu je odgriznil delček kosti in zgornjo blazinico. Ker ni šlo za težjo poškodbo, o tem niso obvestili policije. "V evidencah policije dogodek ni evidentiran,"so potrdili na policiji.

Arsenovičev prijatelj tega dela dogajanja ni podrobno videl, ker je odšel v bolnišnico. Arsenovič, ki dogodka ni zanikal, pa pred kamero ni želel pojasnjevati okoliščin, zapisal je le: "Med delovnim časom je (natakar) fizično obračunal z enim od gostov, nekaj prisotnih nas je situacijo umirilo. V podrobnosti te predvolilne teme se ne bom spuščal, saj smo se takrat z vsemi vpletenimi pogovorili in sporazumno dogovorili, da naredimo korak naprej. Tudi (natakar) se je opravičil in dogodek obžaloval, jaz pa zaupanja vpletenih ne bom zlorabljal. Zakaj se nekdo 20 let po dogodku in 10 dni pred volitvami odloči za pripovedovanje izkrivljene zgodbe, pa najbrž ve samo on."

Kasneje sta se, pravi natakar, poravnala in tudi še sodelovala. "Saj nisva v slabih odnosih. Enostavno pač mislim, da ne sme bit župan. Ja, saj ljudje se spreminjajo in vse, a vzorci ostajajo isti," je še dodal.