Mariborsko letališče morda parkirišče za odvečna letala

Navedbe portala so potrdili tudi v DRI, kjer so s strani infrastrukturnega ministrstva prejeli soglasje za izvajanje storitev parkiranja in linijskega vzdrževanja letal. Kot so ob tem dodali, je letališče zaradi lege in infrastrukture potencialno zanimiva lokacija za parkiranje letal srednje- in vzhodnoevropskih letalskih in lizinških družb, zato so se dogovorili za sodelovanje z omenjeno družbo, ki je slovenski letalski prevoznik in imetnik licence za vzdrževanje, sicer pa del francoske skupine Amelia Group.

Prevoznikom je na letališču na voljo več parkirnih mest, ustreznih za parkiranje vseh tipov ozkotrupnih in manjših širokotrupnih letal (Boeing 767, Airbus 330 ...) in storitev linijskega vzdrževanja, ki ga bo opravljala družba Aero 4M. Gre za vzdrževalna dela, ki so za parkirana letala obvezna, izvajajo pa se na prostem, izven hangarja. Obsegajo rutinske preglede in postopke ter odpravo manjših napak. Trenutno je na letališču omogočeno vzdrževanje letal Embraer, ATR in Airbus, ob interesu pa bo storitev na voljo tudi za letala Bombardier CRJ in Boeing.