Mariborsko letališče še pred sanacijo škode ponovno poplavljeno

Neurje v začetku junija je na mariborskem letališču poškodovala streho in posledično zamašila vse odtočne jaške. Voda je takrat vdrla v celoten objekt, pri čemer se je razmočila vsa toplotna izolacija in gips plošče, močno poškodovana je bila tudi streha. Še preden so preteklo škodo uspeli sanirati, pa so novi nalivi, ki so jih prinesle nevihte pred dnevi, ponovno povzročili vdor vode v objekt, o čemur pričajo tudi zgovorne fotografije.

Z vprašanji, ali je ponoven vdor vode povzročil dodatno škodo in kaj to pomeni za nadaljnjo delovanje letališča, smo se obrnili na državno družbo DRI, ki z letališčem začasno upravlja že od leta 2019, in pa na Ministrstvo za infrastrukturo. "Informacija drži, zaradi ponedeljkovega neurja je mestoma ponovno prihajalo do vdorov vode. Na letališču smo po junijskih neurjih izvedli nujne intervencijske ukrepe za preprečitev nadaljnje škode," so potrdili na DRI-ju. Pojasnili so še, da letališče od 15. junija dalje obratuje pod omejenimi pogoji, kar pomeni, da sta omogočena sprejem in odprava zrakoplovov splošnega letalstva, službe HNMP, ambulantnih letov in zrakoplovov, ki sodijo do VI. ali VII. reševalno-gasilske kategorije, pod pogojem, da na krovu nimajo potnikov.

Na Ministrstvu za infrastrukturo pa so zapisali, da so pristopili k obnovi letališča."Pripravljajo se popisi del in potrebni ukrepi ter pridobiva ustrezna dokumentacija, nato pa bo potrebno izpeljati postopke naročil ter izvesti sanacijo. Ministrstvo mora zagotavljati transparentno in gospodarno porabo javnih sredstev, kar pa vpliva na časovno dinamiko izvedbe," so zapisali. Na vprašanje, ali je na objektu nastala nova škoda po zadnjih neurjih, so nam odgovorili negativno: "Dodatna škoda na objektu in/ali opremi ni nastala (v času deževja po nastanku prvotne poškodbe)."