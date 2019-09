Mariborsko Pohorje odslej preko Snowpassa povezano z več smučišči

Mariborsko Pohorje se je pred začetkom nove zimske sezone priključilo projektu Snowpass, ki predstavlja največjo povezavo evropskih smučišč z enotno smučarsko vozovnico. Kot so pojasnili v Marpromu, ki upravlja s tem smučarskim centrom, lahko z njo kupci na vsakem od povezanih smučišč smučajo do deset dni, na nekaterih večjih pa do pet dni.

V program Snowpass je trenutno vključenih več kot sto smučarskih centrov v Evropi, med slovenskimi pa v njem sodelujejo še Cerkno, Golte, Gače, Šentjošt, Ribnica na Pohorju in Kanin. V tujini je z enotno vozovnico med drugim mogoče smučati na avstrijskih smučiščih kot so Petzen na avstrijski strani Pece, Innerkrems, Goldeck in Arnoldstein (Podklošter), na voljo je več smučišč v italijanski Furlaniji-Julijski krajini, del mreže je francoska Isola 2000, tudi španska Sierra Nevada. Smučanje FOTO: Shutterstock Kot še pojasnjujejo v Marpromu, je z vozovnico, ki bodo na prodaj na blagajnah pod Pohorjem, do deset dni smuke v posameznem smučarskem središču mogoče izkoristiti po izbiri kadarkoli v zimski sezoni - zaporedoma ali v različnih terminih. V skladu s pravili programa Snowpass bodo tovrstne vozovnice do konca septembra na voljo po akcijskih cenah, cena vozovnice za odrasle je 395 evrov, za otroke do 12 leta pa 345 evrov. Delni popust bo veljal še pri nakupu do 11. novembra, nato pa bodo cene občutne višje.