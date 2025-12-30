Zaradi preobremenjenosti težave s parkiranjem in žičniškimi napravami

Iz mariborskega javnega podjetja, ki upravlja smučišča, so sporočili, da so poleg parkirišč na Arehu in Bolfenku, s katerih je omogočen neposreden dostop do smučišč, na voljo tudi spodnja parkirišča Vzpenjača 1 in 2, parkirišče Snežni stadion ter dodatno urejeno parkirišče za apartmaji Villa Mari. Obiskovalce zato prosijo, da v času povečanega obiska koristijo tudi omenjena parkirišča ter tako pripomorejo k manjši gneči in prijetnejši izkušnji za vse.

Zjutraj se je sicer zgodila tehnična napaka na krožni kabinski žičnici, ki pa so jo že odpravili in zdaj spet obratuje nemoteno. Že konec tedna je zaradi preobremenjenosti prihajalo do težav z nekaterimi žičniškimi napravami, zaradi česar so bile nekatere proge začasno zaprte. Kot so sporočili iz Marproma, zdaj žičniška povezava med Belvijem in Arehom spet deluje, na voljo je tudi smučarski avtobus.

V omenjenem smučarskem centru deluje 12 od 16 naprav. Na mariborski strani so na voljo sedežnici Sleme in Stolp, vlečnica Videc ter oba otroška trakova Bejbika, v celoti pa je odprt areški del smučišča, in sicer naprave Partizanka, Cojzarica, šestsedežnica Pisker, štirisedežnica Ruška ter otroški trak. Že nekaj dni je odprt tudi fun park Žigart, namenjen deskarjem in ljubiteljem prostega sloga, ki iščejo adrenalin, trike in zabavo na snegu. Ob tem v Marpromu poudarjajo, da od sobote pri njih veljajo polne cene vozovnic.

Pestro bo na Pohorju tudi na silvestrski dan in večer, saj bo Pohorska vzpenjača tudi po koncu rednih voženj po 21. uri nadaljevala neprekinjeno kroženje vse do 1. ure zjutraj, nato bo opravila še dodatno vožnjo ob drugi uri. Pri tem bo prevoz navzgor mogoč samo do polnoči, za vse, ki se bodo iz mesta vračali na Pohorje, pa še ob 1. in 2. uri.