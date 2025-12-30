Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi preobremenjenosti težave s parkiranjem in žičniškimi napravami

Maribor, 30. 12. 2025 11.29 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z. STA
Pohorje

Mariborsko Pohorje je med božičnimi prazniki prejelo zajetno pošiljko snega, temu primeren pa je obisk največjega slovenskega smučarskega centra med prazniki. Zaradi gneče in omejenega števila parkirnih mest na vrhu Pohorja v Marpromu obiskovalce pozivajo, naj uporabijo tudi parkirišča v dolini, od koder je dostop do smučišča omogočen z gondolo.

Iz mariborskega javnega podjetja, ki upravlja smučišča, so sporočili, da so poleg parkirišč na Arehu in Bolfenku, s katerih je omogočen neposreden dostop do smučišč, na voljo tudi spodnja parkirišča Vzpenjača 1 in 2, parkirišče Snežni stadion ter dodatno urejeno parkirišče za apartmaji Villa Mari. Obiskovalce zato prosijo, da v času povečanega obiska koristijo tudi omenjena parkirišča ter tako pripomorejo k manjši gneči in prijetnejši izkušnji za vse.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zjutraj se je sicer zgodila tehnična napaka na krožni kabinski žičnici, ki pa so jo že odpravili in zdaj spet obratuje nemoteno. Že konec tedna je zaradi preobremenjenosti prihajalo do težav z nekaterimi žičniškimi napravami, zaradi česar so bile nekatere proge začasno zaprte. Kot so sporočili iz Marproma, zdaj žičniška povezava med Belvijem in Arehom spet deluje, na voljo je tudi smučarski avtobus.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V omenjenem smučarskem centru deluje 12 od 16 naprav. Na mariborski strani so na voljo sedežnici Sleme in Stolp, vlečnica Videc ter oba otroška trakova Bejbika, v celoti pa je odprt areški del smučišča, in sicer naprave Partizanka, Cojzarica, šestsedežnica Pisker, štirisedežnica Ruška ter otroški trak. Že nekaj dni je odprt tudi fun park Žigart, namenjen deskarjem in ljubiteljem prostega sloga, ki iščejo adrenalin, trike in zabavo na snegu. Ob tem v Marpromu poudarjajo, da od sobote pri njih veljajo polne cene vozovnic.

Pestro bo na Pohorju tudi na silvestrski dan in večer, saj bo Pohorska vzpenjača tudi po koncu rednih voženj po 21. uri nadaljevala neprekinjeno kroženje vse do 1. ure zjutraj, nato bo opravila še dodatno vožnjo ob drugi uri. Pri tem bo prevoz navzgor mogoč samo do polnoči, za vse, ki se bodo iz mesta vračali na Pohorje, pa še ob 1. in 2. uri.

mariborsko pohorje gneča parkiranje smučišče

Med tradicijo in odgovornostjo: je čas za slovo od ognjemetov?

Ljubljanska in mariborska energetika nad cene ogrevanja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Robby
30. 12. 2025 12.18
"Že konec tedna je zaradi preobremenjenosti prihajalo do težav z nekaterimi žičniškimi napravami" ???????? A se hecate? Zaradi preobremenjenosti? Končno zapade nekaj snega, da zalaufajo smučišča, pa vse crkuje kao zaradi preobremenjenosti!!!??? Hahahahaha
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kam vodi evropski energetski preobrat?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425