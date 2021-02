Mariborsko sodišče bo odločalo o združitvi dveh sojenj Kovačiču in Raščanu

Če bi to za slednjo najverjetneje prineslo veliko daljši sodni postopek in temu primerno višje odvetniške stroške, tožilstvo predlogu nasprotuje, saj očitki iz obeh obtožnic med seboj niso povezani, prav tako je ena od obtoženih samo v enem sodnem postopku, medtem ko je v drugem celo predlagana za pričo obrambe. Krumpak je še pojasnil, da ne gre niti za isto časovno obdobje in tudi za povsem drugačen način izvršitve kaznivih dejanj.

Medtem ko gre v tem primeru za posojilo takrat še državne banke podjetju Monera za plačilo delnic Dela Revij, zoper Kovačiča in Raščana vzporedno na istem sodišču in potem, ko je bil primer prerazporejen Barbari Nerat , pri isti sodnici, poteka še sodni postopek zaradi očitkov o zlorabi položaja pri preprodaji delnic nekaj slovenskih elektro podjetij.

Kovačič je sicer tudi na današnjem sojenju dejal, da razume obtožnico, a da je ta vsebinsko nesmiselna. Odzval se je tudi na trditve tožilca Krumpaka, ki je medijem po zadnji obravnavi povedal, da banki ni bil povrnjen niti evro kreditov, ki jih je ta odobrila kreditno povsem nesposobnemu podjetju Monera za plačilo prvega svežnja delnic Dela Revij.

"Tožilec stvari trga iz konteksta in pravzaprav zanika, da je Nova KBM na svoj račun pridobila več kot 15 milijonov evrov poplačil za kredite, in to še preden je prišlo do unovčevanja hipotekarnega zavarovanja v Delovi stolpnici v Ljubljani. Domačo nalogo preprostega seštevanja bi tožilstvo moralo opraviti že zdavnaj in dejstva predstaviti korektno,"je dejal nekdanji bankir.

Krumpak je tudi danes zatrdil, da v banko ni prišel niti evro, saj je šlo zgolj za računovodske operacije, medtem ko do realnega poplačila v banko ni prišlo. Potrdil je sicer zavarovanje z nepremičnino v Ljubljani, a dejal, da je bil nepoplačan kredit skupaj z zavarovanji v sklopu sanacije banke prenesen na DUTB.

Sodnica obrambi dala možnost, da se izjasni glede morebitnih dodatnih dokaznih predlogov

Čeprav se bo sodišče torej še moralo odločiti o nadaljnjem poteku obeh sojenj, zaradi česar začetek glavne obravnave še ni znan, je sodnica Neratova danes obrambi obeh obtoženi dala možnost, da se izjasni glede morebitnih dodatnih dokaznih predlogov. Zagovornika Črt Šatej in Valter Bogatajsta vztrajala pri že podanih predlogih iz lanskega prvega predobravnavnega naroka.

Šatej je med drugim takrat podal zahtevo za izločitev dela dokazov, pridobljenega s po mnenju obrambe nezakonito preiskavo strežnika banke in komunikacije Kovačiča prek e-pošte. Takrat namreč o tem osumljenega o tej preiskavi sploh niso obvestili, niti pri njej ni mogel sodelovati. Danes je predložil še več dokumentov, ki naj bi dokazovali unovčevanje zavarovanj po nepoplačanem kreditu, svoj prav pa je utemeljeval tudi s tem, da banka ob stečaju Monere sploh ni prijavila terjatev.

Vzporedno z omenjenim sodnim postopkom sicer na mariborskem sodišču poteka še postopek glede očitkov o zlorabi položaja pri preprodaji delnic nekaj slovenskih elektro podjetij. S tem naj bi Kovačič in Raščan po mnenju tožilstva pridobila protipravno premoženjsko korist, s katero je bila leta 2010 še isti dan plačana ara za nakup časopisne hiše Večer.