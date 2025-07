Mariborsko sodišče Ireno Tihec oprostilo obtožb uboja moža

Predsednica senata Maja Balažic je v obrazložitvi sodbe povedala, da je senat prepričan, da obtožena ni storila kaznivega dejanja, saj se ima vsak pravico boriti za svoje življenje, njeno dejanje pa je bilo izključno posledica samoobrambe pred že dalj časa nasilnim partnerjem, sicer nekoč znanim športnim novinarjem.

V dokaznem postopku po mnenju senata ni uspelo v celoti dokazati, ali je Irena Tihec na dan tragičnega dogodka zamahnila z nožem proti pokojnemu ali ne, a je to po besedah sodnice Balažiceve za razsodbo nepomembno, saj bi tudi v tem primeru odziv obtožene na grožnje s smrtjo s strani partnerja obravnavali kot samoobrambo.

O neprimernem vedenju Tihca v zadnjih letih pred tragičnim dogodkom so po mnenju sodišča zadostno izpovedali tako sorodniki kot prijatelji zakoncev, nenazadnje pa tudi nekatere naključne priče. Eden takih je bil tepež obtožene s strani partnerja na parkirišču mariborskega letališča na dan dogodka.

Tožilka Tinka Berk je po razglasitvi sodbe napovedala pritožbo, enako pa je storil tudi pooblaščenec oškodovank, mame in sestre pokojnega, Simon Dolinšek, medtem ko je bila zagovornica Irene Tihec Vesna Györkös Žnidar s sodbo zadovoljna in jo je pričakovala. Obtoženo so takoj, ko je izvedela za oprostilno sodbo, premagale solze, enako tudi njene bližnje, ki so se udeležili razglasitve.