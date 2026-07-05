Slovenija
Mariboru brez izbranega ginekologa že okoli 10.000 žensk
Po tem, ko je ena od ginekologinj v Mariboru vrnila koncesijo in je več kot 5000 pacientk ostalo brez izbranega ginekologa, se je mariborska občina z razpisom lotila iskanja novega koncesionarja - a neuspešno. Toda zakaj šele sedaj - čeprav so bili o tem obveščeni že oktobra lani? V Mariboru je sicer po grobi oceni brez izbranega ginekologa kar 10.000 žensk.
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