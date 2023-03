Mariboru se obetajo enormne podražitve: vrtci, komunala, mestni promet, gondola

Mariborski župan Saša Arsenovič je na novinarski konferenci, na kateri je govoril o aktualnih temah in načrtovanih predlogih za marčevsko sejo mestnega sveta, med drugim dejal, da s predlaganim proračunom za letošnje leto, ki so ga svetniki ta teden potrdili v prvem branju, skušajo blažiti posledice, ob tem pa ne ogroziti razvoja občine. Zatrdil je, da skušajo finančno breme porazdeliti, na način, da različne storitve ne bremenijo vseh meščanov.

Kot je dodal, se šele takrat, ko Maribor deluje razvojno, vidi, kako podfinancirana je Mestna občina Maribor, ki se je za osnovne stvari prisiljena prekomerno zadolževati. "Ni problem v izvajanju projektov, pač pa v tem, da nam država da bistveno premalo denarja in ta razkorak še naprej raste. Samo v času mojega mandata je zrasel iz 19 na skoraj 30 milijonov evrov. Pri vsem znanju, ki ga imamo skupaj s sodelavci, ter nekaj prihranki, je to kaplja v morje, država pa tega noče videti in nam ne da," je bil kritičen mariborski župan.

Slednjemu se nekaj mesecev po volitvah še ni uspelo dogovoriti za oblikovanje koalicije s svetniki Gibanja Svoboda, ki so na ponedeljkovi seji nasprotovali sprejemu proračuna. Vseeno pa verjame, da bo šest mariborskih poslancev največje vladne stranke zmoglo pogledati preko političnih okvirjev in bodo najprej poskrbeli za nerazvito regijo, kar so po njegovem pred volitvami tudi obljubljali.