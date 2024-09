Marijana Jakovac, Allianz: Slovenija je trg z velikim potencialom

Odlični poslovni rezultati in vse več strank v Sloveniji temeljijo na uspešni poslovni strategiji Allianza, ki združuje inovativne rešitve, digitalizacijo procesov, kakovostne produkte visokih standardov in strateško sodelovanje s ključnimi partnerji, kot sta Olimpijski in Paralimpijski komite na globalni ravni, in Olimpijski komite Slovenije.

Slovenija je za Allianz trg z velikim potencialom, kar kažejo izjemno dobri poslovni rezultati, doseženi v preteklem letu, pa tudi v prvi polovici letošnjega leta. Zavedamo se, da je naša vloga kot zavarovalnice v trenutkih krize ključna, zato si z digitalizacijo in razvojem inovativnih zavarovalniških produktov prizadevamo svojim strankam zagotoviti hitro in kakovostno storitev," je povedala Marijana Jakovac, predsednica uprave Allianz, zadolžena za poslovanje v Sloveniji in na Hrvaškem.

Ponosni na sodelovanje z Janjo Garnbret

Allianz s podporo slovenskim olimpijcem in promocijo športnih vrednot še dodatno utrjuje svojo podobo blagovne znamke, ki ji je mar za skupnost in zdrav način življenja. Lani smo sklenili sodelovanje z zlato slovensko olimpijko Janjo Garnbret, ki je postala ambasadorka znamke Allianz. Njeno širjenje športnega duha in navduševanje drugih, da se obrnejo k športnemu načinu življenja, je obenem tudi eno izmed poslanstev Allianza kot blagovne znamke. Izjemno ponosni smo na sodelovanje z vrhunsko olimpijko Janjo Garnbret, s katero delimo strast do športa in športnih vrednot. Janjini uspehi, vztrajnost in predanost športu nas motivirajo, da skupaj širimo športni duh in navdušujemo druge za doseganje vrhunskih rezultatov. Veselimo se nadaljevanja tega uspešnega sodelovanja," je dodala gospa Jakovac.

Allianz je v okviru pobude Move Now v zadnjih dveh letih desetim družinam z otroki z motnjami v razvoju omogočil udeležbo na Paralimpijskem taboru za družine v Laškem. Glavni cilj te pobude je otrokom zagotoviti prostor za druženje in aktivno preživljanje časa, kar je bistvenega pomena za njihov čustveni in socialni razvoj, da se naučijo novih veščin in se povežejo s skupnostjo, ki jih podpira. Tabora so se udeležili tudi starši, ki so imeli priložnost deliti svoje zgodbe in nasvete ter si medsebojno pomagati za boljše razumevanje in lažje spopadanje z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša vzgoja otrok s posebnimi potrebami.