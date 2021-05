Marina Portorož ima novega lastnika

Iz Marine Portorož so medtem sporočili, da je bil za novega direktorja največje marine v Sloveniji imenovan Luka Prebil , v kratkem pa bo imenovan tudi novi nadzorni svet. "Načrti za marino so ambiciozni, do konca leta 2022 imamo zavezo za milijonsko investicijo v infrastrukturo. S tem bo ekipa začrtala novo poglavje portoroške Marine," so zapisali v družbi.

"Cilj novega lastnika je izvesti prenovo in posodobitev Marine Portorož, oživiti njeno poslovanje ter jo ponovno utrditi med najpomembnejšimi in najuglednejšimi marinami v regiji," so v sporočilu za javnost še zapisali v družbi PricewaterhouseCoopers.

V Termah Čatež imena kupca ne razkrivajo, je pa družba PricewaterhouseCoopers, ki je svetovala pri prodaji, sporočila, da gre za podjetje Luka Lucija. To je od Term Čatež prevzelo celotno dejavnost Marine Portorož, ki zajema upravljanje približno tisoč privezov, infrastrukturo za servis plovil, pa tudi nastanitvene, gostinske, športne in prodajne objekte.

"Družba Terme Čatež obvešča, da so bili v postopku prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi Marina Portorož izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji in z dnem 4. maj 2021 izveden prenos lastništva delnic na kupca," so Terme Čatež objavile na spletni strani Ljubljanske borze.

Vodstvo družbe ima cilj, da Marina Portorož postane atraktivna navtična destinacija, ki bo za obiskovalce zanimiva celo leto, predvsem z razvijanjem navtičnega turizma in posledično z njim tudi Portoroža kot turistične destinacije. "Dolgoročen razvojni načrt marine je usmerjen predvsem v nadgradnjo obstoječe infrastrukture, izboljšanje zadovoljstva uporabnikov in v razširitev tako ponudbe v sami marini kot tudi storitev, ki so vezane na obalna mesta in zaledje," so navedli.

Tako v prvi fazi načrtujejo nujno potrebna obnovitvena gradbena dela, ozelenitev okolice in celostno digitalno transformacijo marine. Pomemben poudarek bodo dali tudi gastronomski ponudbi v marini. "Poleg investicij v osnovno infrastrukturo je v planu tudi program za izboljšanje zadovoljstva strank, ki je tesno povezan s strokovnim razvojem zaposlenih," so še dodali in napovedali tudi nadaljevanje zgodbe z modro zastavo marine z dolgoročnim ciljem ustvariti trajnostno, naravi prijazno poslovno okolje.

Kupec naj bi za Marino Portorož odštel med 15 in 20 milijonov evrov

Višina kupnine je poslovna skrivnost,TV Slovenija pa je v torek poročala, da naj bi kupec za Marino Portorož odštel med 15 in 20 milijonov evrov. Družba Terme Čatež je pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Marine Portorož 24. februarja podpisala z izbranim kupcem na podlagi prodajnega postopka, v katerem je sodelovalo več zainteresiranih kupcev.

Terme Čatež, ki so del skupine DZS, so Marino Portorož prodajale že dlje časa. Nazadnje so prodajni postopek znova začele avgusta lani. Rok za ponudbe je bil v drugi polovici septembra.

Pred časom je po več letih propadel načrt prodaje družbe Adventuri holdingu in družbi Glen, posel naj bi v vodo padel zaradi nesoglasij o ceni. Družba MMNT, ki sta jo za prevzem ustanovila Adventura holding in Glen, naj bi po takratnih navedbah časnika Finance iz avgusta lani za Marino Portorož plačala 21,6 milijona evrov.

Prodaja Marine Portorož je del dogovora DZS z upniki o finančnem prestrukturiranju. Glavni upnik je sklad York, ki je terjatve do družbe kupil od Gorenjske banke in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).