Zadeva Marina: na sodišču branje poročil tajnih policijskih delavcev

Tisti dan je Romunka nudila usluge osmim moškim, s čimer naj bi zaslužila dovolj in lahko gre "ven iz kluba zamenjat ozračje" . Pojasnila je še, da ima otroka in da se za razliko od drugih deklet "čuva" . Eno od deklet v drugem poročilu tajnega policijskega delavca je sicer navedlo, da je tistega dne imelo 12-urno "izmeno".

V enem od danes prebranih poročil je tajni policijski delavec navedel podrobnosti pogovora z enim izmed deklet v klubu Marina na Ajševici pri Novi Gorici. Šlo je za Romunko, ki je policistu pod krinko pojasnila, da je že osem let v "poslu" in da je zdaj po različnih državah pristala v Marini.

Po slišanem v prvem poročilu je zagovornik Vesne Ternovec, odvetnik Blaž Mlinar Kovačič, dejal, da je iz navedenega poročila jasno, da so dekleta lahko odhajala iz kluba, da so služila dovolj in si sama določala, koliko bodo delala. Zato po njegovih besedah "ni mogoče govoriti o nobenem izkoriščanju deklet v klubu Marina".

Državna tožilka Maja Veber Šajn pa je temu oporekala in poudarila, da ni relevantno, koliko so dekleta zaslužila. Bistveno je po njenem to, da so osebe, ki so sodelovale pri prostituciji, imele od tega materialno korist. "Če deklet ne bi bilo, ta klub ne bi deloval," je dodala.

Zagovornica Sergeja Racmana, odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, pa je ocenila, da je šlo pri prostituiranju za avtonomno odločitev deklet, ki so se za delo v Marini odločila zaradi boljšega zaslužka.

Na to se je tožilka Veber Šajnova vprašala, zakaj potem med dekleti ni bilo nobene Slovenke. Kot je izpostavila, je danes stališče, da gre za prostitucijo le takrat, ko so dekleta v okovih, preseženo. V klubu Marina pa je šlo za premišljen nadzor nad dekleti, pri čemer so vodilni določali tako cene kot pravila.

Odvetnik Janez Koščak, ki zagovarja Dejana Šurbka, je medtem spomnil, da je med policijsko racijo v klubu Marina vseh 47 zaslišanih deklet zanikalo, da bi jih izkoriščali.

Na naroku 10. avgusta bo sodišče predvidoma tudi zaslišalo tajne policijske delavce.

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.