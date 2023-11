Marinblu ne bo pristal v stečaju, upniki potrdili prisilno poravnavo

Podjetje Marinblu v lasti nekdanjega državnega sekretarja Rada Šuštarja in njegove žene, ki je v javnosti dvignilo ogromno prahu zaradi očitkov o izkoriščanju delavcev, kljub poslovnim težavam ne bo pristalo v stečaju. Upniki so namreč potrdili prisilno poravnavo. Težave podjetja so se začele po medijskem razkritju domnevno nehumanih razmer v pakirnici rib, prisilno poravnavo pa sta predlagala lastnika.