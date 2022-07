Marinblu še vedno dela, nadaljevale naj bi se tudi kršitve

Izplačilo plač v kuvertah, 24-urni delovnik in poškodbe na delu: Takšno naj bi bilo po trditvah delavske svetovalnice stanje v podjetju Marinblu. Lastnik Boris Šuštaršič naj bi se še vedno izživljal nad zaposlenimi, v obratu pa naj bi potekalo intenzivno čiščenje pred obiskom veterinarske inšpekcije. V podjetju navedbe zanikajo in pojasnjujejo, da je proizvodnja zaustavljena. S primerom so se ukvarjali tudi poslanci na odboru za delo in pretresali sistemske rešitve za učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem delavske zakonodaje.

Nepravilnosti v obratu nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja je raziskoval praktično cel sistem. "Po vseh teh nadzorih Marinblu še vedno dela. Delavci so danes začeli ob šestih zjutraj, ena delavka se je poškodovala in komaj je bilo izposlovano, da so ji omogočili, da je šla na urgenco," razlaga Goran Lukić iz delavske svetovalnice. V tovarni, pravi Lukić, naj bi potekalo intenzivno čiščenje pred jutrišnjim obiskom veterinarske inšpekcije: "Gospod Šuštaršič se danes dere na delavke, ker je živčen zaradi veterinarske inšpekcije. Prejšnji teden so bile v tem podjetju dane kuverte z denarjem." V podjetju navedbe Lukića zavračajo in mu za izrečeno napovedujejo ovadbe.

"Bomo zahtevali dokaze, kdo in komu se je dajalo kuverte, ker so plače prvič v desetih letih zamujale, ker smo imeli onemogočena izplačila," pa odgovarja Rosana Šuštar. Direktorica je ob tem potrdila, da v obratu potekajo čiščenja pred redno higiensko kontrolo. Glede poškodbe zaposlene pa, da ji je bila nudena vsa potrebna pomoč: "Jaz sem celo rekla, da lahko ostane doma in počiva, kolikor je potrebno."