Inšpektorji v podjetju Marinblu ugotovili higiensko-tehnične pomanjkljivosti

V obratu družbe Marinblu, ki je po navedbah s spletne strani "ponudnik širokega asortimenta živih, svežih, odtaljenih, zamrznjenih in pakiranih rib, školjk, rakov, lignjev, hobotnic, sip, alg in drugih delikatesnih izdelkov, tako morskih kot sladkovodnih", je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izredni inšpekcijski pregled opravila 9. junija.

V času nadzora so predstavniki uprave v obratu ugotovili higiensko-tehnične pomanjkljivosti. Med drugim niso bile izpolnjene zahteve glede ustreznosti prostorov za preoblačenje, ugotovili so pomanjkljivosti glede vzdrževanja obrata in higiene prostorov. Prav tako so ugotovili pomanjkljivo oz. neustrezno izvajanje postopkov za obvladovanje škodljivcev ter nepravilnosti pri vodenju evidenc, so pojasnili na upravi za varno hrano. Dodali so, da je bilo že v času pregleda izvedeno čiščenje prostorov in opreme. "Za odpravo ostalih nepravilnosti bo uradni veterinar izrekel ukrepe z izdajo ureditvene odločbe," so v pisnem odgovoru še pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.