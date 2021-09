Dikaučič osumljen davčne utaje. Tožilstvo zahteva sodno preiskavo

Marjan Dikaučič je po naših informacijah osumljen storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. V kazenski zadevi proti aktualnemu ministru za pravosodje je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti avgusta 2019 tožilstvo BiH zaprostilo za mednarodno pomoč. Tožilka je avgusta 2020 vložila zahtevo za preiskavo na murskosoboškem sodišču, ki pa še ni uvedena. Minister za pravosodje očitke zavrača.

Osumljeni Marjan Dikaučič naj bi bil po naših informacijah osumljen kot odgovorna oseba družbe BGA s sedežem v Gornji Bistrici in družbe Prevozi Žižek, d. o. o., ki je v stečaju. V predkazenskem postopku naj bi ugotovili, da se je družba Prevozi Žižek izognila plačilu davka na dodano vrednost pri prodaji blaga družbi BGA. Z lažno dokumentacijo o preprodaji blaga naj bi prikazali, da je bilo to prodano v drugo državo, in sicer družbi WEST Alpine, d. o. o., iz Hrvaške ter da ga je družba BGA po preprodaji kupila od družbe West Alpine Gmbh Leipzig iz Nemčije. To pa naj ne bi bilo res, saj zbrana dokumentacija o preprodaji in prevozih iz drugih držav ni bila verodostojna. Zaradi izognitve davčnim obveznostim naj bi bil državni proračun tako oškodovan za 52 tisoč evrov. Tožilstvo v Murski Soboti je po naših neuradnih informacijah tožilstvo BiH prosilo, naj zbere obvestila od njihovega državljana.

icon-expand Marjan Dikaučič je na položaju pravosodnega ministra nasledil Lilijano Kozlovič. FOTO: Miro Majcen

Na tožilstvu so nam potrdili, da so 25. 8. 2017 prejeli kazensko ovadbo Finančne uprave RS zoper Marjana Dikaučiča zaradi suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve po prvem odstavku 249. člena KZ-1, kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po prvem odstavku 235. člena KZ-1 in kaznivega dejanja ponarejanja listin po prvem odstavku 251. člena KZ-1. "V tej zadevi je tožilstvo dne 30. 8. 2019 tožilstvo v BiH zaprosilo za mednarodno pravno pomoč. Odgovor pristojnega tožilstva v BiH smo prejeli 26. februarja 2020. Zoper osumljenega je tožilka dne 24. 8. 2020 vložila zahtevo za preiskavo na Okrožno sodišče v Murski Soboti. Preiskava še ni bila uvedena." Za pojasnila smo prosili tudi Okrožno sodišče v Murski Soboti, in sicer nas je zanimalo, v kateri fazi je postopek zoper pravosodnega ministra in zakaj sodna preiskava še ni bila uvedena oziroma ali sploh bo. Na odgovore še čakamo. Minister Dikaučič vse očitke zavrača Za komentar ovadbe smo se obrnil na Marjana Dikaučiča in na ministrstvo za pravosodje. Minister očitke zavrača. "Vso dokumentacijo za omenjeno očitano dejanje sem leta 2019 predal Policiji, lani pa sem bil zaslišan na sodišču. Ker gre za evidentno ponarejanje mojega podpisa na dokumentih, sem sodišču tudi predlagal, da avtentičnost podpisa preveri grafolog," odgovarja minister. Kot zatrjuje, je vso potrebno dokumentacijo že predal pristojnim organom."Sam ničesar ne skrivam, vsa dokumentacija je pri pristojnih organih, ki jim zaupam, in verjamem, da bodo svoje delo opravili korektno," je že zapisal v odgovoru, ki ga je posredovalo ministrstvo. Zasebni posli: stečaj in slamnata podjetja Dikaučič je bil vpleten v posle, zaradi katerih je v stečaju končalo vsaj eno podjetje. Med 4. februarjem 2013 in 20. junijem 2016 je vodil podjetje Prevozi Žižek iz Črenšovcev. Lastniki, člani družine Žižek, so v istem času odprli novo podjetje, Dikaučič je nato odšel z direktorskega položaja, Prevozi Žižek pa so potonili v finančne težave in končali v stečaju. Upniki so, kot je razvidno iz evidenc, prijavili za okrog 1,3 milijona evrov terjatev. Podjetje je tako tudi Finančni upravi RS (Furs) ostalo dolžno več kot 200.000 evrov.

icon-expand Dikaučič je junija 2016 izstopil iz podjetja, ki je nato zabredlo v rdeče številke. FOTO: 24ur.com

Po Dikaučičevem izstopu iz podjetja ga je nasledila Maja Žižek Cvetko, ki pa je stečajnemu upravitelju sporočila, da nasprotuje začetku stečajnega postopka in da ne želi sodelovati ne z njim ne s sodiščem. Sodišče jo je nato junija 2019 pozvalo k izročitvi vse poslovne dokumentacije stečajnemu upravitelju, vendar Žižek Cvetkova tega ni storila. Stečajni upravitelj je nato sodišču predlagal, naj k predaji poslovne dokumentacije pozove še lastnika družbe in računovodski servis, ki je opravljal računovodske storitve za stečajnega dolžnika pred stečajem. Sodišče je predlagani poziv izdalo, vendar se pozvane osebe na poziv sodišča niso odzvale. Sodišče je nato 4. septembra lani izdalo sklep o prodaji premoženja stečajnega dolžnika na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.