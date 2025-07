Domnevne spolne zlorabe ter fizično in psihično nasilje trenerja Fabjana

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi prijavo podalo več članic celjskega judo kluba, med njimi naj bi bili dve žrtvi trenerjeve spolne zlorabe dlje časa. Na Policijski upravi Celje zaradi varovanja osebnih podatkov prijav, ki se nanašajo na konkretne osebe, ne morejo razkriti. So pa potrdili, da so letos na območju njihove uprave obravnavali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Trener naj bi tudi večkrat "pomotoma uletel" v garderobo, kjer so se judoistke po jutranjem treningu tuširale in urejale za šolo in fakulteto.

Da v odnosu s trenerjem ni vse tako, kot mora biti, je posumila pri 18 letih, ko se je udeležila tekmovanja v tujini. Takrat naj bi jo trener v sobi pozno v noč zasliševal o njenem zasebnem in spolnem življenju, sama pa se je pri tem počutila neprijetno. Še huje ji je bilo, ko se je na pripravah poškodovala, takrat naj bi jo trener povabil k sebi v sobo, "da pogleda, kako je z njeno poškodbo", in se je začel dotikati po spolovilu. Po joku in kriku naj bi ji zabičal, da tega ne sme nikomur povedati.

Za Dnevnik je anonimno spregovorila nekdanja judoistka svetovnega slovesa, ki je s Fabjanom začela trenirati pri 13 letih. Več let po koncu kariere, ki so jo, kot trdi, zaznamovale tudi klofute, udarci, zmerjanje in izkoriščanje, je na Policijo podala prijavo.

Marjan Fabjan je v odzivu za omenjeni medij najprej povedal, da je z očitki nekdanjih judoistk seznanjen le preko govoric in da ga Policija še ni obiskala. Priznal je, da je v preteklosti "hodil s katero od punc, ki je bila zaljubljena vame, in sva imela neko zvezo", a da z dekleti nikoli ni bil intimen proti njihovi volji.

Fabjan je bil že v preteklosti znan po svojih nekonvencionalnih metodah na treningih in trdih prijemih ter delu. "Ostro pa zavračam kakršno koli spolno nasilje in spolne zlorabe," je po objavi članka za STA dejal Fabjan. V vseh letih v judu pa Fabjan trdi, da je bilo tudi nekaj simpatij in partnerstev: "Tudi moja sedanja partnerka je nekdanja judoistka."

O trdem delu na treningu in drugačnem pristopu kot v drugih klubih pa kot ogledalo nastavlja Lucijo Polavder, Tino Trstenjak, Ano Velenšek in Urško Žolnir, ki so na olimpijskih igrah med letoma 2004 in 2021 osvojile šest kolajn.

"Judo zame ni hobi. Vse izrečene besede in vse, kar smo počeli, je bilo povezano z rezultatom," je še dejal Fabjan in zavrnil, da naj bi na treningih šel s svojimi metodami predaleč.

Sam zgodbo vidi vezano tudi na nasprotja, ki so se v zadnjih letih pojavila znotraj zveze, in pravi, da gre za novo zgodbo, ki bo delila slovenske judoiste na dva pola. In kot dodaja, se je zgodba pojavila ravno v času, ko tekmovalce čakajo nastopi na mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu ter kadetskem SP, kjer ima kar nekaj tekmovalk z dobrimi možnostmi za uspeh.

"Ne vem točno, kaj se pripravlja in zakaj. Vem pa, kdo tekmovalke nagovarja, a tega še ne bom povedal," je za STA še dejal Fabjan in o stanju v matičnem klubu dodal: "Ni me strah. Starši vedo, kako delajo trenerji v klubu in da pri večini ne gre le za rezultat, ampak tudi za vzgojo. Ta zgodba ne bo zrušila kluba in moje družine."

Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi bila preiskava še v predkazenskem postopku.