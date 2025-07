Marjan Fabjan ni več zaposlen na Policiji

Fabjana zaradi zlorab bremenijo štiri kazenske ovadbe nekdanjih judoistk. Kot poroča Dnevnik , je Generalna policijska uprava prejšnji teden začela "notranjevarnostni postopek, v katerem so ugotavljali dejstva in okoliščine o domnevnih odklonskih ravnanjih uslužbenca policije," in potrdila, da Fabjan ni več zaposlen na Policiji. Po informacijah omenjenega medija naj bi bila prekinitev pogodbe sporazumna, Fabjanu pa naj bi se pogodba sicer iztekla konec septembra.

Fabjan nam je v odzivu na obtožbe prejšnji teden sporočil, da dejansko ne ve, "koliko oseb mi nalaga to grozno breme, niti kdo to počne niti česa me dolžijo. Vse, kar vem, je samo to, o čemer poročate mediji. In za zdaj se v medijih pojavlja samo moje ime." Trdi, da je prisiljen v obrambo pred imaginarnimi napadalci brez imen in priimkov, brez navedb kraja in časa.

"V mojem interesu je, da se zadeve čim prej razčistijo in da pristojne ustanove ocenijo, kaj je res in kaj ne. Na Policiji smo prekinili delovno razmerje, da moj položaj ne bi kakor koli oviral morebitne uvedbe postopka. Zato najbrž bolj kot kdor koli želim, da čim prej pridemo do jasnih odgovorov na zamegljena vprašanja in nejasne zgodbe. Zagotovim pa lahko, da nikogar nisem spolno zlorabil."