Marjan Hribar odstopil z mesta direktorja JGZ Brdo

Leto 2021 so po njegovih besedah zaznamovali prenova Elegans hotela Brdo, izvedba predsedovanja Slovenije Svetu EU, sklenitev sodelovanja s prejemnikom Michelinove zvezdice Tomažem Kavčičem in dobro poslovanje.

JGZ Brdo puščam v odličnem finančnem in razvojnem stanju. Visoki prihodki, polno zasedene kapacitete vseh naših objektov in odlična likvidnost bodo dobra popotnica za mojega naslednika. Novi Vladi Republike Slovenije iskreno želim veliko uspeha.

V letošnjem letu je izpostavil gostitev tekmovalk 58. Zlate lisice ter ukrajinske in slovenske nogometne reprezentance v Elegans hotelu Brdo. Pregled rezervacij dogodkov in porok po lokacijah JGZ Brdo kaže na nadpovprečno poslovno leto, je dodal.

Čisti dobiček je lani dosegel 276.973 evrov, predlani 207.344 evrov, tako da je bila realizacija programa in plana dela za lani 100-odstotna. Plan in program dela za letos medtem predvideva 237.900 evrov dobička, je navedel.

Med drugim je pojasnil še, da so okrepili odnose s Slovenskim poslovnim klubom, Slovensko turistično organizacijo in z Olimpijskim komitejem Slovenije, s katerim so v začetku leta podpisali pismo o nameri. Veliko truda so vložili predvsem v lokalno sožitje in krepitev sodelovanja z Mestno občino Kranj ter Nogometno zvezo Slovenije, je dodal.