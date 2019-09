Med prvakoma strank zavrelo: Šarec na Twitterju blokiral Janšo

Po celi Sloveniji je moč opaziti jumbo plakate stranke SDS, ki promovirajo svobodo govora, zato je še toliko bolj zanimivo dejstvo, da njihov vodja Janez Janša pogosto blokira osebe in medije, ki se ne strinjajo z njegovimi idejami in načeli, pred novinarje pa redko kdaj stopi. Svojih 52 tisoč sledilcev je namreč obvestil, da ga je premier Marjan Šarec blokiral, objavo pa je v svojem slogu provokativno začinil: "Ko PV s 13% podporo volivcev, ustoličen od #globokadržava dokončno izgubi živce."

Šarec pa Janšo med novinarskimi vprašanji na Blejskem strateškem forumu primerjal s komarjem: "Saj veste, če komar brenči okoli ušesa, nekaj časa poslušaš, potem pa ne več."

Kaj odgovarjajo iz stranke SDS?

Na naše vprašanje, kako komentirajo dejstvo, da se je Janša znašel na Šarčevi listi blokiranih, so nam iz stranke odgovorili: "Normalno je, da posamezni uporabnik Twitterja blokira profile brez znane identitete in tako prepreči 'smetenje' ali profile, ki do nezavesti ponavljajo posamična sporočila. Nenavadno pa je, če nosilec oblastne funkcije blokira svoje kritike, ki ne skrivajo identitete. To je jasen znak, da dotična oseba ne prenese kritike in izgublja živce."

Za politika na Šarčevi funkciji je nedostojno, da na tak način blokira svojega političnega tekmeca, je prepričan tudi urednik portala Domovina Rok Čakš: "To po svoje pomeni negacijo demokracije, ki bi jo po svoji funkciji in vlogi v državi predsednik vlade moral zastopati.''

Takšna početja so na Twitterju ustaljena praksa

Vse do letošnjega julija, ko je sodišče razsodilo, da na svojem Twitter računu predsednik Donald Trump ne sme več blokirati svojih kritikov, je tudi ameriški predsednik vztrajno blokiral vse svoje nasprotnike, ki se niso strinjali z njegovimi nazori. Še bolj pereče je dejstvo, da Trump v nasprotju s Šarcem uporablja uradni predsedniški uporabniški račun.

Komu taka početja na družbenih omrežjih koristijo?

"Janez Janša je ustvaril zgodbo, ker razume, da so take zgodbe pomemben del vplivanja na politično odločanje in vsak element take zgodbe mora tudi nujno vsebovati konflikt," je jasen strokovnjak na področju oglaševanjaAljoša Bagola.