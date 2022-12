Marjan Šarec: Če predsednik vlade reče, da ti ne zaupa, pač greš

Od komika do predsednika vlade in izpada iz parlamenta, pa vseeno v funkciji obrambnega ministra. V politiki je prehodil pot od župana do predsedniškega kandidata, predsednika stranke do premierja, ki je odstopil in bil zato deležen očitkov, da je Janezu Janši omogočil, da je dve leti vladal Sloveniji. Tudi ko je bil komik, je veljal za discipliniranega. O tem, koliko satire je v slovenski politiki, bo v oddaji Ena na ena govoril Marjan Šarec.

Prvi je vodil manjšinsko vlado v zgodovini Slovenije, dobro ve, kako je vladati, če imaš opravka z Levico. Na njegovi spletni strani piše, da je domoljub, Slovenci so ga imeli radi in se smejali njegovemu liku Serpentinška, tudi ko je bil komik, je veljal za discipliniranega, v legendarni oddaji Saša Hribarja je odlično imitiral Janeza Drnovška, Toneta Ropa, Janeza Janšo in še bi lahko naštevali. Potem pa je sam pristal v politiki in v njej ostal. Več si lahko pogledate v oddaji Ena na Ena danes ob 17.50.