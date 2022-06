Marjan Šarec: Ne bom se v srajci v tanku vozil in bombe metal

Gospod Šarec, lep pozdrav, 14 dni ste na položaju ministra za obrambo, kakšen je vaš vtis o stanju sistema obrambe, zaščite in reševanja, vas je kaj presenetilo?

Ja, res je, težko bi rekel, da me je kar koli presenetilo, ker prvič, nisem človek, ki bi imel prevelika pričakovanja in drugič, sistem, kljub težavam, ni v tako slabem stanju, da bi človek moral jamrati. Ministrstvo je velik, razvejan sistem, na področju vojske imamo težave s kadri, opremo, preteklimi nakupi, tudi z bodočimi nakupi. Vendar pa samo ministrstvo in ljudje, ki tu delajo, so profesionalci in kadri so največji kapital vsak organizacije. To sem napisal tudi v pismu zaposlenim. Delali bomo, da bodo odnosi v kolektivu dobri, da vsak dela to, za kar je usposobljen. In da izzive, ki so pred nami, rešujemo skupaj. In da vojsko spravimo na neko ravan, ki si jo zasluži. Kar si zasluži tudi Slovenija. Na nekaterih področjih je stanje odlično, nekje manj. Ravno za obesiti se pa ni, no.

Vaša prva poteza je bila revizija nakupa boxerjev. Kdo jo izvaja, koliko časa bo trajala, vemo, da že teče, kaj pričakujete od te revizije? V koalicijski pogodbi ste napisali, "koalicija glede na spremenjene okoliščine ne podpira oklepnikov 8x8 boxer, v ta namen bomo uporabili vsa razpoložljiva politična in pravna sredstva za preklic". Boste šli v odstop od pogodbe?

Ja, znano je, da je predsednik vlade, še preden je zasedel to mesto, pozval prejšnjo vlado in ministra, naj pogodbe ne podpiše. Porajala so se vprašanja. Tudi sam sem, ko sem prevzel vlado leta 2018, takoj ustavil ta nakup. Pa ne zaradi Levice, ki ima svoje poglede. Levica, če že vidi kakšen oklepnik, je takoj nastrojena proti temu.