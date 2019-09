Marjan Šarec odhaja na uradni obisk v Rusijo, v Moskvo tudi Janković

Slovenska delegacija, ki jo sestavljajo predsednik vlade Marjan Šarec, zunanji minister Cerar, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in ministrica za delo Ksenija Klampfer, odhaja na uradni obisk Ruske federacije. Poleg njih bo v Moskvo odšla tudi gospodarska delegacija, ki jo sestavlja 11 slovenskih podjetij. V Moskvo odhaja tudi Zoran Janković.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec bo na povabilo predsednika Vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedjeva 10. in 11. septembra 2019 na uradnem obisku v Ruski federaciji. Namen obiska je potrditev dobrih odnosov med državama, krepitev dvostranskega dialoga in iskanje možnosti za nadaljnji razvoj vsestranskega sodelovanja, še posebej na gospodarskem področju. Obisk bo namenjen tudi izmenjavi mnenj o aktualnih zunanjepolitičnih temah, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

Kdo sestavlja delegacijo? Ob predsedniku Vlade RS in ministrski delegaciji, ki jo bodo sestavljali zunanji ministerMiroslav Cerar, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, bo v Moskvo odšla tudi gospodarska delegacija. Gospodarsko delegacijo sestavlja 11 slovenskih podjetij, ki so na ruskem trgu že prisotna. Ruska federacija je pomembna gospodarska partnerica Slovenije, ki se uvršča na deveto mesto med našimi izvoznimi partnericami in na peto mesto po vrednosti slovenskih neposrednih naložb v tujini. V Moskvo pa odhaja tudi ljubljanski župan Zoran Janković,ki bo bo z županom MoskveSergejem Sobjaninom podpisal Program sodelovanja med Vlado Moskve in Mestno občino Ljubljana v obdobju 2019-2021, je zapisano v protokolarnem koledarju župana občine Ljubljana na spletni strani MOL.

