Marjan Šarec zanika posredovanje pri zaposlitvi na Sovi

Prav tako meni, da želijo s članki ustvariti nezaupanje med člani njegovega kabineta in jih med seboj spreti. "Pa nas ne bodo, še bolj bomo grizli! To je vse kurjenje mokrih drv. Kdor se boji vročine, naj ne hodi v kuhinjo, je izrek, ki se ga v kabinetu večkrat spomnimo. Mi se vročine ne bojimo. Tudi govorice, kako smo v koaliciji tik pred razpadom in sprti, ne držijo," je Šarec zaključil v svojem prepoznavnem slogu.

Premier Marjan Šarec se je v objavi na Facebooku odzval na poročanje, da naj bi svoji zunajzakonski prijateljici priskrbel službo na Sovi. Zanikal je tako pritiske glede zaposlitve kot tudi zunajzakonsko razmerje. "Kakor sem že navajen zadnji dve leti, odkar sem stopil v državno politiko, sem deležen vztrajnih namigovanj in neresnic raznih portalov, povezanih s stranko SDS. Tudi tokrat je tako," je že na začetku zapisa pokazal s prstom na največjo opozicijsko stranko. Nadaljeval je, da se je začelo z ugibanji o njegovem domnevno tujem poreklu, tokrat pa da so se z namigovanjem o ljubezenski aferi znova spravili na osebno raven.

Šarcu očitajo, da je dolgoletni intimni prijateljici mimo pogojev in razpisov priskrbel zaposlitev na Sovi. To naj bi storil prek državnega sekretarja za nacionalno varnost v svojem kabinetu Damirja Črnčeca(nekdanji direktor Sove) ter direktorja Sove Rajka Kozmelja.

Poslanska skupina SDS se je na očitke o zlorabi položaja in političnega vpliva nemudoma odzvala in zahtevala, naj jih preveri komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), nekaj njenih članov pa je nato že včeraj popoldne na sedežu Sove preverjalo postopke kadrovanje. Med njimi sta bila tudi predsednik komisije Matej Tonin(NSi) ter podpredsednik Žan Mahnič (SDS), poroča Spletni portal, ki ga povzemaSTA.

V Sovi so sicer navedbe o Šarčevih pritiskih že v ponedeljek zavrnili kot povsem neresnično in neutemeljeno dezinformacijo. Poudarili so, da so postopki zaposlovanja v agenciji zakoniti in pregledno dokumentirani, ter spomnili, da se delovno razmerje v agenciji lahko sklene tudi brez objave oziroma razpisa.