Šarec ob obisku Nuklearne elektrarne Krško podprl gradnjo drugega bloka

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes v Krškem obiskal informacijsko središče Skupine GEN in Nuklearno elektrarno Krško. Obisk v družbah GEN in NEK v Krškem je bil osredotočen predvsem na pomen jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo.

Kasneje se je Šarec sestal s predstavnikoma vodstva družbe GEN energija, ogledal pa si je tudi center vodenja proizvodnje Skupine GEN ter multimedijsko interaktivno središče Svet energije. Sledilo je srečanje z vodstvom NEK in ogled jedrske elektrarne.

Kot je ob zaključku obiska poudaril premier, ostaja jedrska energija v Sloveniji pomemben vir zanesljive oskrbe z električno energijo.

Zaveza razogljičenju in doseganju podnebnih in energetskih ciljev do leta 2050 za konkurenčno, varno in nizkoogljično gospodarstvo bo z rastočo rabo energije, digitalizacijo in povezovanjem infrastrukture, skupaj z izzivi 4. industrijske revolucije in družbe 5.0, definirala nadaljnji razvoj energetske infrastrukture, je dejal Šarec.

"Vlada se zaveda, da bo zato zanesljiva in napredna infrastruktura pomemben dejavnik za konkurenčno gospodarstvo, ki nudi kakovostna delovna mesta. Ciljev zagotavljanja varne, trajnostne in konkurenčne energije pa ne bomo uresničili brez raznolikosti naše energetske mešanice, v kateri bodo imeli v prihodnje osrednje mesto nizkoogljični obnovljivi viri in jedrska energija," so sporočili iz Urada predsednika vlade.



Šarec se je ob predstavitvi projekta JEK 2 seznanil tudi s ključnimi ugotovitvami doslej pripravljenih strokovnih študij, ki omogočajo širšo družbeno in politično razpravo o vlogi jedrske energije v energetski prihodnosti Slovenije.