Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Marjanović o Sloveniji: Žal mi je, da grem

Ljubljana, 29. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Boban Marjanović

Najbolj gledan video 222 metrov visokega Bobana Marjanoviča na Tik Toku ima 14 milijonov ogledov, ima več kot milijon sledilcev na Instagramu in Tik Toku, kjer včasih tudi s plesom sledi trendom. V filmih je zaigral s svetovnimi zvezdniki, kot je med drugim Keanu Reeves, Adam Sandler in Halle Berry, v času igranja v Dallasu pa je postal zelo dober prijatelj našega superzvezdnika Luke Dončiča.

S 37 leti je iz najbolj gledane košarkarske lige na svetu NBA prišel igrat v Ljubljano za košarkarskega malčka, Perspektivo Ilirijo za katero pa pravi, da ima veliko srce, mlade pogumne igralce in smele načrte. S svojim igranjem, neobičajno pristnostjo in objavami na družbenih omrežjih pa pritegnil pozornost tudi slovenske javnosti in vrhunskih športnikov.

Boban Marjanović je v oddaji 24UR Zvečer povedal, da je bilo v Sloveniji vse izjemno. "Prišel sem in sploh nisem pričakoval, da bo tako kot je bilo. Neverjetno."

Kot je dodal, pričakuje le malce več navijačev, a mu je delo z mladimi igralci bilo res izjemno. "Zato sem tudi prišel, cilj mi je napredovati, ker sem še vedno mlad. Vsaj moj duh," se je pošalil.

A zakaj prav Ilirija? Marjanović je pojasnil, da ima tukaj prijatelje, med drugimi tudi Sašo in Luko Dončića, potem pa je spoznal še Ljubljano. "Imel sem druge prijatelje, s katerimi sem se družil, s katerimi se igral ... Meni je bilo zelo lepo tu, užival sem vsak trenutek v Ljubljani, s svojimi soigralci, trenerjem. Res nisem pričakoval, da bo tako."

"Zdaj mi je žal, ker grem," je dodal.

Boban Marjanović proti Budučnosti
Boban Marjanović proti Budučnosti
FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje ali bo prihodnjo sezono prišel zopet zaigrati za Perspektivo Ilirija, pa je dejal, da bo še videl.

Kako sta z Luko postala prijatelja in kakšen vtis sta nanj naredila Nika in Domen Prevc?

Kot je povedal, je v veliki meri za to najbolj zaslužna glasba. "Najprej je začelo prek košarke, prek ekipe, ker sva igrala skupaj. Začela sva se spoznavati, delila sva mišljenje, pomagal mi je, kje naj v Dallasu živim. Potem pa glasba. Potem sva postala dobra prijatelja."

Ko je bil v Planici se je srečal tudi z Niko in Domnom Prevc. Pravi, da je bila to neverjetna izkušnja. "Kot majhen sem vedno gledal skoke, a nikoli v živo. Zdaj sem to videl v živo in to je bilo neverjetno."

"Biti tam s temi velikani, ta dva velika imena, ki sta podrla vse rekorde, ki jima cel svet ploska in ju spoštuje in ceni, to je bila neverjetna izkušnja," je pohvalil naša skakalca. 

Tam je padla tudi ideja, da bi tudi sam poskusil skočiti, a kot je dejal, v življenju ni niti še smučal. "Vem, da je to tukaj v Sloveniji čudno, saj najverjetneje vas velika večina smuča," je dodal. A smuči s katerimi bi skočil morajo presegati tri metre, je pojasnil.

boban marjanović perspektiva ilirija košarka

Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani

Policija pri županu Moravč, dvema osebama odvzeli prostost

24ur.com Justus Reid: Začetek mojega uspeha je bil video o jugu
24ur.com Avtor knjige o Luki: V Dallasu spremljajo slovensko reprezentanco bolj kot ameriško
24ur.com Hollywoodski zvezdnik na obisku v Ljubljani
24ur.com Rade Šerbedžija: Prinesi cviček in zaseko
24ur.com Adam ne dvomi: Vsak, ki je malo gledal nogomet, ve, da je Messi najboljši
Zadovoljna.si Vroči Slovenec objavil fotografije izpod prhe
24ur.com Luka Basi v Ljubljani prvič zapel slovensko
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Znana srbska igralka prvič postala mamica
Znana srbska igralka prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, koliko je plačala za preprost lepotni poseg
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov vam dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725