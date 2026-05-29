Marjanović o Sloveniji: Žal mi je, da grem

S 37 leti je iz najbolj gledane košarkarske lige na svetu NBA prišel igrat v Ljubljano za košarkarskega malčka, Perspektivo Ilirijo za katero pa pravi, da ima veliko srce, mlade pogumne igralce in smele načrte. S svojim igranjem, neobičajno pristnostjo in objavami na družbenih omrežjih pa pritegnil pozornost tudi slovenske javnosti in vrhunskih športnikov.
Boban Marjanović je v oddaji 24UR Zvečer povedal, da je bilo v Sloveniji vse izjemno. "Prišel sem in sploh nisem pričakoval, da bo tako kot je bilo. Neverjetno."
Kot je dodal, pričakuje le malce več navijačev, a mu je delo z mladimi igralci bilo res izjemno. "Zato sem tudi prišel, cilj mi je napredovati, ker sem še vedno mlad. Vsaj moj duh," se je pošalil.
A zakaj prav Ilirija? Marjanović je pojasnil, da ima tukaj prijatelje, med drugimi tudi Sašo in Luko Dončića, potem pa je spoznal še Ljubljano. "Imel sem druge prijatelje, s katerimi sem se družil, s katerimi se igral ... Meni je bilo zelo lepo tu, užival sem vsak trenutek v Ljubljani, s svojimi soigralci, trenerjem. Res nisem pričakoval, da bo tako."
"Zdaj mi je žal, ker grem," je dodal.
Na vprašanje ali bo prihodnjo sezono prišel zopet zaigrati za Perspektivo Ilirija, pa je dejal, da bo še videl.
Kako sta z Luko postala prijatelja in kakšen vtis sta nanj naredila Nika in Domen Prevc?
Kot je povedal, je v veliki meri za to najbolj zaslužna glasba. "Najprej je začelo prek košarke, prek ekipe, ker sva igrala skupaj. Začela sva se spoznavati, delila sva mišljenje, pomagal mi je, kje naj v Dallasu živim. Potem pa glasba. Potem sva postala dobra prijatelja."
Ko je bil v Planici se je srečal tudi z Niko in Domnom Prevc. Pravi, da je bila to neverjetna izkušnja. "Kot majhen sem vedno gledal skoke, a nikoli v živo. Zdaj sem to videl v živo in to je bilo neverjetno."
"Biti tam s temi velikani, ta dva velika imena, ki sta podrla vse rekorde, ki jima cel svet ploska in ju spoštuje in ceni, to je bila neverjetna izkušnja," je pohvalil naša skakalca.
Tam je padla tudi ideja, da bi tudi sam poskusil skočiti, a kot je dejal, v življenju ni niti še smučal. "Vem, da je to tukaj v Sloveniji čudno, saj najverjetneje vas velika večina smuča," je dodal. A smuči s katerimi bi skočil morajo presegati tri metre, je pojasnil.
