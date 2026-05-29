Marjanović o Sloveniji: Žal mi je, da grem

S 37 leti je iz najbolj gledane košarkarske lige na svetu NBA prišel igrat v Ljubljano za košarkarskega malčka, Perspektivo Ilirijo za katero pa pravi, da ima veliko srce, mlade pogumne igralce in smele načrte. S svojim igranjem, neobičajno pristnostjo in objavami na družbenih omrežjih pa pritegnil pozornost tudi slovenske javnosti in vrhunskih športnikov.

Boban Marjanović je v oddaji 24UR Zvečer povedal, da je bilo v Sloveniji vse izjemno. "Prišel sem in sploh nisem pričakoval, da bo tako kot je bilo. Neverjetno."

Kot je dodal, pričakuje le malce več navijačev, a mu je delo z mladimi igralci bilo res izjemno. "Zato sem tudi prišel, cilj mi je napredovati, ker sem še vedno mlad. Vsaj moj duh," se je pošalil.

A zakaj prav Ilirija? Marjanović je pojasnil, da ima tukaj prijatelje, med drugimi tudi Sašo in Luko Dončića, potem pa je spoznal še Ljubljano. "Imel sem druge prijatelje, s katerimi sem se družil, s katerimi se igral ... Meni je bilo zelo lepo tu, užival sem vsak trenutek v Ljubljani, s svojimi soigralci, trenerjem. Res nisem pričakoval, da bo tako."

"Zdaj mi je žal, ker grem," je dodal.