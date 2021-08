Mark Cuban navdušen nad Ljubljano: 'Upam, da mi uspe pripeljati družino'

Tako lepo, da se bo še vračal in morda nekoč s sabo pripeljal tudi družino. "Upam, da se bomo vračali sem vsako leto ali dve. Upam, da mi uspe pripeljati tudi družino. Drugače je, kot sem pričakoval. Zelo je lepo, drevesa, reka, ljudje so prijazni. Danes je bil krasen dan za sprehod. Hkrati je tudi zelo mirno mesto," dodaja.

"To mi pomeni ogromno. Znam ceniti, koliko težkega dela je vložil v to. Če hočeš biti najboljši, moraš vložiti več dela, kot si ljudje predstavljajo. Luka nam to kaže, kot da je lahko, ampak ni. Spoštujem, koliko pritiska mora prenašati, vse izzive. Kako ljudje dvomijo vanj in se mora spopadati s sabo. Ampak ga z veseljem spremljam, ker spoštujem delo."

Z največjimi zvezdami košarke, kot sta Michael Jordan in Lebron James, ga noče primerjati, pa ne zato, ker ne bi bil enako dober. " Luka ni kot nihče drugi. Morda bo lahko igral še 25 let, a ubral bo svojo pot. Je drugačen igralec, nikomur ni podoben in njegovo razumevanje igre mu omogoča, da je tako iznajdljiv in tako unikaten, da se ga bomo spominjali kot Luko Dončića."

In očitno bodo pri Dallasu s plakati poskrbeli, da na Luko slučajno ne bomo pozabili niti Slovenci. "Želeli smo malce denarno pomagati Ljubljani in Luku ter njegovi družini in prijateljem sporočiti, da mislimo nanj."

Luka ima danes zabavo ob podpisu pogodbe in za fante iz reprezentance. Se bo Cuban udeležil zabave? "Ja. Kako rečete veliko po slovensko? Veliko pojem, veliko pivo," še zaključi Cuban. Ob takšni kupčiji, zasluženo.