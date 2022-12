Mark Webber: Vožnja ni le adrenalin, ampak tudi zadovoljstvo

Pred kamero: Mark Webber, nekdanji dirkalni šampion, ki je prišel do vrha ne le s talentom, ampak tudi s trdim delom in pregovorno nepopustljivostjo.

Mark Webber je ambasador znamke Porsche in mož, ki ne more brez adrenalina – a zna hkrati tudi natančno oceniti, kako daleč lahko gre. V Slovenijo je prišel na dogodek Wild at Heart, ki ga je organiziral Porsche Center Ljubljana. Posebej si je vzel čas in stopil tudi pred našo kamero. V ducat let trajajoči karieri voznika formule 1 je Avstralec Mark Webber devetkrat zmagal na dirki za veliko nagrado. Najbolj je ponosen, da je dvakrat stal na najvišji stopnički v Monaku. Najboljša dirka, klasika, Wimbledon našega športa, opisuje vrtoglavo hitro kroženje v dirkalniku po mestnih ulicah Monte Carla. Dvakrat je slavil tudi v angleškem Silverstonu. Danes je doma zelo blizu, na podeželju na pol poti med Londonom in znamenitim dirkališčem. Webber je med sotekmovalci in navijači slovel kot drzen in bojevit dirkač s prefinjenim občutkom za vožnjo v ovinkih. Rezultatov in ciljev, ki si jih želite, ni vedno lahko doseči, pravi. Kako je uspelo njemu?

icon-expand Predanost in nepopustljivost sta Marka pripeljali na vrh zmagovalnih odrov. FOTO: Ambrož Molan

Netipičnega, za formulo 1 nenavadno visokega (184 cm) voznika sta posebej odlikovali predanost vožnji in nepopustljivost. Prav ti lastnosti, s katerima je pogosto zaprl usta dvomljivcem, je pozneje prenesel tudi na vzdržljivostne dirke (WEC). Tam je v ekipi s sovoznikoma Timom Bernhardom in Brendonom Hartleyjem za volanom modela Porsche 919 Hybrid leta 2015 osvojil tudi skupni naslov prvaka. Štirim zaporednim zmagam v sezoni je dodal še drugo mesto (za še eno posadko v enakem Porschejevem modelu) na legendarni 24-urni dirki v Le Mansu.

Ko voziš Porscheja, vedno meriš na vrh Ko voziš za znamko Porsche, se seveda od tebe pričakuje, da na dirki zmagaš. Brez postanka si za volanom tudi po štiri ure, podnevi, ponoči, v prometu ... Psihično moraš biti zelo prilagodljiv. Včasih moraš biti potrpežljiv, drugič agresiven, ves čas pa moraš ostati zelo osredotočen, pojasnjuje. Porsche tako v dirkalnem športu kot na cesti, ko so za volanom ljubitelji in poznavalci vozil vrhunske kakovosti, predstavlja strast, inovativnost, tradicijo in tehnološki preboj. Časi pa se seveda spreminjajo. Medtem ko Mark z nasmehom ugotavlja, da ne pogreša več stroge diete, zaradi katere se je moral v tekmovalnih letih upirati svoji strasti do čokolade in rdečega vina, pa še vedno zelo resno spremlja šport in avtomobilizem na splošno.

icon-expand “Ko voziš za znamko Porsche, se seveda od tebe pričakuje, da na dirki zmagaš,” pravi Mark. FOTO: Ambrož Molan