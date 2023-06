Marka Rupnika izključili iz jezuitov

Odločitev o njegovi izključitvi je bila sprejeta "zaradi njegovega trmastega zavračanja izpolnjevanja zaobljube pokorščine", piše v pismu, ki ga je delegat jezuitskega generalnega predstojnika Johan Verschueren v sredo poslal Rupniku in tudi vsem, ki so podali obtožbe na njegov račun.

Rupniku so bile uvedene omejitve pri njegovem duhovniškem udejstvovanju, umetniškem delovanju in gibanju, ki jih je zdaj že nekdanji jezuit v zadnjih mesecih večkrat kršil, je še poročal Domani.

Rupnik naj bi namreč pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, v kateri je deloval. Obtožbe zoper njega so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, in primer zaključil. Nato so lani v javnost prišle navedbe več redovnic o sistematičnih in več časa trajajočih zlorabah.

Jezuitski red je Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javno komuniciranje.