Markacisti z novelo zakona dobili stalna sredstva za vzdrževanje planinskih poti

Slovenci od nekdaj radi hodimo v hribe, zadnja leta pa je planinska dejavnost postala še bolj priljubljena. Vzdrževane in označene planinske poti so predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu. Za njih so prostovoljno skrbeli markacisti, saj je bil Zakon o planinskih poteh pred 14 leti spisan pomanjkljivo – ni urejal sistemskega vira financiranja. Poslanci so zdaj sprejeli predlog novele tega zakona in tako zagotovili stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti.

Poleg tega, da so urejene, vzdrževane in označene poti pomemben del v mozaiku varnega gibanja v hribih, so nujne, da planinci ne iščejo bližnjic in novih poti. Na ta način spoštujejo naravo in živali v njej. Za mrežo teh poti, ki je razpredena po vsej Sloveniji in je dolga čez 10 tisoč kilometrov, skrbijo za to posebej usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije (PZS), so pojasnili v PZS in ob tem poudarili, da markacisti svoje delo opravljajo prostovoljno.

icon-expand Dobro označene in vzdrževane planinske poti zmanjšajo potencialne nevarnosti za planince, zaradi česar so lahko manj obremenjene tudi reševalne službe. FOTO: Manca Ogrin

V PZS so zato zelo veseli, da so poslanci včeraj sprejeli spremembe Zakona o planinskih poteh in, kot pravijo, na ta način "pokazali, da cenijo delo markacistov ter jim je mar za ohranjanje gorske narave". S tem so zagotovili stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. "Da je ta ureditev tudi v javnem interesu, se je pokazalo v enotnosti glasovanja. 73 poslancev je glasovalo za in nihče ni bil proti," so zadovoljni na PZS. Zakon je bil pomanjkljiv Zakon o planinskih poteh je bil sprejet pred 14 leti. Sčasoma se je izkazalo, da je pomanjkljiv, saj ni urejal sistemskega vira financiranja. Po mnenju PZS je največja pridobitev novele dopolnjena določba 20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti.

icon-expand Hribi in ljudje FOTO: Manca Ogrin

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za turizem, bo na letni ravni za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov. Z novelo zakona se težišče financiranja vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša nanj, kar bo povezano tudi s prizadevanji za obnovo planinskih koč. "Z velikim zadovoljstvom in hvaležnostjo za razumevanje pomena planinskih poti za rekreacijo, turizem in tudi tradicijo slovenstva sprejemamo odločitev poslancev. Po drugi strani pa se zavedamo tudi odgovornosti in izziva, da dvignemo nivo urejenosti planinskih poti ob vedno večjem obisku, ki smo mu priča v zadnjem času," je povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

Novela zakona je del uresničevanja programa zelenega gorskega turizma, h kateremu se nagiba slovenska država. Z novelo zakona se bo tudi uredilo usposabljanje in licenčno izpopolnjevanje markacistov. Markacisti bodo z novim zakonom dobili tudi ustrezno opremljenost za varno delo, so še pojasnili na PZS. Novela zakona se bo začela uporabljati 1. januarja naslednje leto.