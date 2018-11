Marko Bandelli grozil županskemu kandidatu občine Komen

’'Ne bom ničesar pojasnjeval. Po zakonu lahko počnem, kar hočem.'’ To so besede, ki jih je pred slabim mesecem dni izrekel minister za razvoj in kohezijo Marko Bandelli. In ta odziv ni bil nikakršen naključen spodrsljaj, temveč je takšno njegovo dejansko razmišljanje. V uredništvo smo namreč dobili elektronsko pošto Marka Bandellija, ki je - milo rečeno - precej obremenjujoča za ministra.