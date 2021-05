Marko Noč: Ne želimo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal nepotrebno preplačevanje

Predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Noč je na novinarski konferenci pojasnil, da so na podlagi izkušenj iz afere o žilnih opornicah v skupini zdravstvo.si predlagali postavitev referenčne cene za vsak medicinski material oz. aparat na osnovi uradno pridobljenih cen v Nemčiji ali Skandinaviji. Hkrati bi naročniku dali možnost, da želeni material kupi na enotnem evropskem trgu, če slovenski dobavitelj ne zagotovi cene, ki je primerljiva referenčni.

Predlog so posredovali članom delovne skupine, a po "treh mesecih od ustanovitve in sedmih sejah je postalo jasno, da namen te delovne skupine ni uresničitev, ampak nevtralizacija naše pobude". Predstavniki skupine zdravstvo.si so zato izstopili iz skupine, "saj ne želijo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal sedanje stanje nepotrebnega preplačevanja," je navedel Noč v izjavi, ki so jo po novinarski konferenci posredovali iz Zdravniške zbornice Slovenije.

Po izstopu predstavnikov skupine zdravstvo.si delovno skupino sestavljajo še Simona Hribar Motore inTadej Štular z ministrstva za zdravje, Sašo Matas z ministrstva za javno upravo, Sebastjan Apat iz kabineta predsednika vlade in zunanji sodelavec Miha Skubic.

Krištof Zevnik pa je v imenu skupine zdravstvo.si opomnil, da na področju medicinskih pripomočkov 25. maja stopijo v veljavo nova EU pravila na področju medicinskih pripomočkov, hkrati pa je z novimi EU pravili v postopku sprejemanja predlog uredbe ministrstva za zdravje in Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki po njegovih navedbah predvideva tudi do 500 odstotkov višje pristojbine, po novem pa bi jih morali plačevati slovenski proizvajalci medicinskih pripomočkov.

S sprejeto uredbo bo, tako Zevnik, prizadetih na stotine proizvajalcev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov, JAZMP pa bo iz sporne uredbe letno prejel več kot šest milijonov evrov. Med najbolj prizadetimi bodo majhna podjetja, majhni dobavitelji, ki delujejo na slovenskem prostem trgu, ter zdravniške skupnosti, ki poslujejo neposredno s slovenskimi in evropskimi proizvajalci. Zelo bodo prizadeti tudi laboratoriji, ki izdelujejo medicinske pripomočke.

"JAZMP je s predlaganimi spremembami ustvarila popoln akt omejevanja konkurence, ki je hkrati v nasprotju s priporočili EU uredbe, ki jasno pravi, da pri uveljavitvi novih pravil ne sme priti do omejevanja konkurence in novih obveznosti," je opozoril Zevnik. Poslabšal se bo tudi konkurenčni položaj na enotnem evropskem trgu, v primerjavi z drugimi državami, kjer teh pristojbin nimajo.

"S to uredbo pa ne bodo prizadeti veliki dobavitelji državnega zdravstva, ki v okviru obstoječe invalidne zakonodaje s predragimi materiali izčrpavajo slovensko zdravstveno blagajno. Zato v skupini zdravstvo.si menimo, da gre za načrtno in usklajeno dejanje izčrpavanje slovenskega državljana in davkoplačevalskega denarja s strani državnega in paradržavnega zdravstva," je še navedel.

Ministrstvo za zdravje zato pozivajo, naj nemudoma umakne vse pristojbine iz omenjene uredbe ter vzpostavi delujoče in učinkovite agencije javnega zdravstva, ki bodo varovale bolnika, skupno zbrani denar za zdravljenje in ki bodo prispevale k spremembi iz državnega v moderno javno zdravstvo.