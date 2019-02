'Prijava je bila res pomanjkljiva, nikoli pa nisem bil formalno pozvan, da bi jo dopolnil'

Po pregledu prijavne vloge so ugotovili, da je bila formalno sicer popolna, vendar vsebinsko pomanjkljiva in v sedmih točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena, na primer v točkah o sodelovanju pri mednarodnih projektih, doktoratih in zaključenih mentorstvih članov programske skupine, strukturi ter statusni in mednarodni odličnosti članov programske skupine.

Poročilo o rezultatih programa za prejšnja štiri leta je obsegalo samo dve vrstici in seznam objavljenih člankov, predlog programa dela za prihodnjih šest let, v vrednosti financiranja več kot 450.000 evrov pa je od predvidenih osmih strani obsegal le dve strani in pol ter eno stran referenc.

Znanstveni svet je tudi ugotovil, da sta recenzenta prijave kompetentna mednarodna strokovnjaka za raziskovalni področji, navedeni v prijavni vlogi, torej za srce in ožilje ter javno zdravje. Njuno usklajeno poročilo je verodostojno. "Recenzenta izpostavljata odlične dosežke vodje raziskovalnega programa, a hkrati navajata vrsto pomanjkljivosti v prijavni vlogi, s katerimi ustrezno utemeljujeta svoje ocene," so še zapisali v sklepih.

Predsednik znanstvenega sveta Marko Topič je v izjavi za medije po današnjem srečanju članov sveta z Nočem izrazil upanje, da se bo z ugotovitvami "pregreta javna razprava o prijavni vlogi" zaključila. "Vsem vodjem raziskovalnih programov in prijaviteljem svetujemo, da si za pripravo prijavne vloge vzamejo dovolj časa in jo skrbno izpolnijo v vseh zahtevanih elementih. Recenzenti lahko namreč presojajo le vsebino, navedeno v prijavni vlogi," je pozval.

"Razgreta in enostranska javna razprava o posameznih neuspešnih prijavah, neutemeljeni očitki, razglašanje teorije zarote ter celo pozivanje k ukinitvi mednarodno primerljivega sistema evalvacij ne prispevajo k izboljšavam sedanjega sistema in postopkov evalvacije ter k iskanju ustreznejših rešitev," še ugotavlja Topič.

"Upam, da bo rezultat tega, da se sistem izboljša, da postane bolj enostaven, transparenten in s tem bolj pravičen in da res upošteva tiste znanstvene kriterije, ki v razvitem svetu veljajo," pa je po srečanju dejal Noč. "Res je, da je bila prijava pomanjkljiva, nikoli pa nisem bil formalno pozvan, da bi prijavo dopolnil," je pojasnil. Kar se tiče vsebinske plati prijave, pa po njegovih besedah ni dvoma, da prijava vsebuje vse informacije, ki so bile potrebne za oceno projekta s strani nekoga, ki res pozna to raziskovalno področje.

Vzroke za prekinitev financiranja programa pod vodstvom Noča je v minulih tednih obravnavala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ, ki od vodstva UKC Ljubljana pričakuje pojasnila, zakaj ni podprlo nadaljnjih raziskav. Dogodki na področju financiranja raziskovalnih projektov pa so razhudili tudi anonimneža, ki je na vodstvo kliničnega centra naslovil pismo z grožnjami.