Bo novi minister za pravosodje Marko Starman?

Marko Starman je visokošolski učitelj na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Novi Gorici ter vodja urada za prostor v občini Izola. Med letoma 2000 in 2008 je iz kvote SLS opravljal funkcijo državnega sekretarja za ministrstvu za pravosodje in okoljskem ministrstvu, kasneje pa na vladni službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Marko Starman je sicer sin znanega odvetnika Danijela Starmana, nekdanjega Demosovega poslanca.

Informacijo o Starmanovi kandidaturi so za TV Slovenija potrdili tudi v stranki SMC, ki naj bi ime uradnega kandidata sporočila prihodnji teden.