Markova mama: 'Ni pravično, da se ga tretira kot manj vrednega'

"Ni si sam zbral takega življenja in ni pravično, da se ga tretira kot manj vrednega zaradi tega, kar je. Ni pravično. Kdo bo odgovarjal, ko se moj otrok doma, bog ne daj, zaduši zaradi epileptičnega napada, ker je ta po njihovem mnenju strokovna komisija ocenila in precenila, da je zanj dovolj slabe tri ure pomoči na dan. Bo to gospa, ki je podpisala in izdala odločbo, bo to gospod minister Luka Mesec ali bo to Inštitut RS za socialno varstvo?" se sprašuje Markova mama Tanja Krajić.

Izvedenec je lahko, pojasnjuje direktorica Inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc, njihov zaposleni ali zunanji sodelavec, ki: "Ima najmanj diplomo, recimo po tem starem sistemu univerzitetno diplomo, ali magisterij po sedanji bolonjski ureditvi, poleg tega mora imeti še vsaj dve leti formalnih delovnih izkušenj in štiri leta delovnih izkušenj s področja socialnega, zdravstvenega in invalidskega zdravstva." Kandidate se vključi v razna izobraževanja, tudi v tečaj komunikacije, nadaljuje direktorica. "Vsi izvedenci so tudi deležni stalnega strokovnega usposabljanja."

"Ampak konec koncev ne gre toliko za formalnost, kot vidimo, gre bolj za človeški odnos," pa precej bolj strogo na fiasko z, kot navaja mama Marka, neprimernim odnosom izvedenca gleda pristojno ministrstvo, ki je že pretekli teden od Inštituta zahtevalo notranji nadzor. "Zbiramo informacije, pripravili bomo poročilo," zatrjuje Kobal Tomc.

"Jaz nimam moči teh strokovnih delavcev, za katere se je izkazalo, da so ravnali napačno, odpuščati, na žalost. Če bi imel to pristojnost, bi to že storil," dodaja državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Dan Juvan. "V kolikor se bo izkazalo, da zadeve niso bile ustrezne, bomo seveda tudi ustrezno ukrepali," še dodaja Kobal Tomc. Direktorica sicer zanika, da bi se nad izvedencem pritožilo več ljudi in opozarja, da je osebna asistenca velikokrat narobe razumljena ter posledično pričakovana v večjem obsegu. "Osebna asistenca je storitev laične pomoči. Tukaj ne gre za pomoč zdravstvenega osebja. Tukaj ne gre za to, da je osebni asistent tisti, ki bi moral izvajati neke kompleksne zapletene zdravstvene posege."

Ministrstvo medtem računa, da bo jeseni vlada potrdila nov zakon o osebni asistenci, spremenjen v dveh ključnih točkah. "Ena je, da se to celotno izvedenstvo premakne iz Inštituta na ZPIZ, kjer bodo sodelovali tudi izvedenci medicinske stroke. Druga sprememba, vezana na ta primer, pa je, da se bo drugače obravnavalo dodeljevanje ur za osebe, ki so v institucionalnem varstvu, bodisi v VDC bodisi v šoli. Ugotavljali bomo posebej, koliko ur oseba potrebuje, medtem ko je doma, in koliko ur, medtem ko je na izobraževanju."

Tako se dodeljenih ur po novem ne bi več odštevalo, kot se je to zgodilo Marku.