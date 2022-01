Marku iz Maribora čez lužo že sedmič operirali noge

Za praznike je bil doma tudi 15-letni Marko iz Maribora. Vrnil se je iz Amerike, kjer so mu že sedmič operirali noge. Tudi tokrat je operacija uspela, Marko hodi brez opornic. Februarja ga z mamo čaka še eno potovanje čez lužo in še zadnji dve operaciji. Stroške operacij krije zdravstvena zavarovalnica, vse ostale stroške pa donatorji prek Karitasa, za kar se jim oba iskreno zahvaljujeta. Kot sta zaupala Danici Ksela, so zbrali že toliko denarja, da bosta lahko pokrila tudi stroške zadnjega potovanja.