Marmorirane smrdljivke in harlekinske polonice 'lezejo iz vsake špranje'

Ob sončnih dneh so jih polna pročelja hiš, lezejo domala iz vsake špranje. Populacija marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic se je še posebej povečala v zadnjih treh letih.

Gre za invazivno tujerodno vrsto žuželk. In če je smrdljivka prišla k nam kot 'slepi potnik' s pridelki iz Azije: "Najbrž s Kitajske, se je pa ta v desetih letih razširila v Združenih državah Amerike, kot tudi v Evropi," pojasnjuje vodja oddelka za varstvo rastlin pri KGZ Maribor Jože Miklavc, pa je bila polonica uvožena načrtno za zatiranje listnih uši v švicarskih rastlinjakih. "Ima zelo velik potencial prerazmnožitve in seveda s svojo številčnostjo izpodriva domorodne vrste."

Obe pa sta se - tudi zaradi podnebnih sprememb z vse bolj milimi zimami - popolnoma prilagodili našemu okolju in nimata nobenih učinkovitih naravnih sovražnikov.